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Общество

В Волгограде вновь «поплыло» расписание в аэропорту: задержаны пять рейсов

Общество 12.06.2026 20:58
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12.06.2026 20:58


Волгоградский аэропорт провожает праздничный день очередными задержками рейсов. Вовремя вернуться в город и вылететь в пункт назначения не смогли пассажиры пяти рейсов.

Из Санкт-Петербурга самолет авиакомпании «Победа» прибудет почти с полуторачасовым опозданием – в 21:00 вместо 19:40. На два часа смещается и встреча столичного рейса – горожане приземлятся в Гумраке только в 23:20. Пассажиры, которые отправляются вечером пятницы в Москву, вылетят в сторону Шереметьево не в 21:50, а в 23:25.

Завтрашним утром часом позже в Волгоград прибудет рейс из Антальи: туристов, успевших отдохнуть на побережье, готовятся встречать в 9:05. Тех, кто только собирается в отпуск, пригласят в самолет к 10:05.

Сегодня ночью Волгоград попал в девятку городов страны, где на фоне беспилотной опасности ввели план «Ковер». Несмотря на то, что ограничения длились менее двух часов, сегодняшнее утро авиагавань встречала массовыми задержками рейсов.

Фото Павла Мирошкина 

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