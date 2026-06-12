



В Волгоградской области арестовали 63-летнего мужчину, устроившего стрельбу из-за места для рыбалки.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Известно, что ранее житель поселка Береславка Калачевского района не попадал в скандальные истории и не был замечен сотрудниками правоохранительных органов. Знакомые и соседи отзываются о нем положительно. Что именно толкнуло мужчину схватиться за ружье и не меньше двух раз выстрелить в молодых волгоградцев, предстоит выяснить следствию.

Между тем, пострадавшие рыбаки остаются в больнице. Состояние одного из молодых мужчин, попавших на больничную койку с ранением грудной клетки и левого плеча, называют стабильным. Его приятель, поступивший с тяжелым проникающим ранением головы, остается в тяжелом состоянии, однако уже находится в сознании.

История, шокировавшая жителей Волгоградской области, произошла вечером 10 июня. Подъехав к шлюзам поселка Пархоменко, 63-летний калачёвец заявил, что волгоградцы в возрасте 35 и 36 лет заняли его место. После недолгой словесной перепалки раздосадованный рыбак вернулся домой за охотничьим ружьем и открыл стрельбу по «неприятелям». К счастью, один из пострадавших смог позвонить близкому человеку и сообщить о происшествии.

Фото Павла Мирошкина