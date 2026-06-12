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Общество

От малышей до ветеранов спорта: волгоградцы устроили праздничный забег с флагами

Общество 12.06.2026 15:02
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12.06.2026 15:02


Забегом с флагами в руках волгоградцы отметили День России. На дистанцию в ЦПКиО вышли как совсем юные спортсмены, мило семенящие по трассе под ободряющие крики болельщиков, так и настоящие ветераны спорта. Лучшие кадры с соревнований - в фоторепортаже ИА «Высота 102». 


Российский триколор сегодня был везде – держать флажок в руках, нести его на плечах или бежать с аквагримом просили всех без исключения участников. И главное условие организаторов каждый из них выполнил на «отлично».




Первыми на дистанцию в парке, который сегодня буквально плавился от жары, вышли самые очаровательные атлеты. Держа за руку родителей и с интересом рассматривая все вокруг, трехлетние малыши вызывали улыбку у каждого из прохожих. 




Когда же на старт позвали спортсменов постарше, на трассе разыгралась настоящая драма. Упав уже на первых шагах, одна из участниц не смогла сдержать слез обиды. Впрочем, как настоящая спортсменка с присущей ей силой воли, девочка быстро собралась с силами и, обработав раны на ноге, все-таки вышла на дистанцию!




Кстати! Если вы считаете, что в 75 лет люди уже не бегают, а переходят на медленный шаг, спешим вас убедить в обратном. Вместе с другими волгоградцами праздник спорта сегодня отмечали горожане в возрасте 72 и 75 лет. Бежали они, конечно, не для результатов. Для души. И для праздничного настроения. Впрочем, о медалях и финальном времени сегодня вряд ли думали и остальные участники – настолько теплая, по-семейному дружная и отнюдь не соперническая атмосфера сложилась на площадке. 




Фото Андрея Поручаева 

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