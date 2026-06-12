



В Волгоградской области после оглашения результатов трех первых экзаменов насчитали 27 «стобалльников». Больше всего выпускников без сучка и задоринки справились с заданиями по литературе. А вот ЕГЭ по истории на все сто написал лишь один волгоградский школьник.

Прошедший в числе первых экзамен по химии подтвердил, что назубок естественную науку знают ученики школ в Волгограде, в Волжском, Михайловке и Жирновском районе.

Составители ЕГЭ по литературе не удивили выпускников из Волгограда, Камышина, Урюпинска, Палласовки и Фролово. А вот с заданиями по истории без единой помарки справился единственный одиннадцатиклассник из волгоградского лицея № 1.

По обществознанию, русскому языку и физике результаты ЕГЭ будут известны 18 и 23 июня, по математике - 20 июня. Итоги по дисциплинам, которые сдавались 11 июня, озвучат 20 и 23 июня. По биологии и географии финальные баллы назовут до 27 июня. По информатике и иностранным языкам свою оценку школьники узнают после 30 июня.

Напомним, что основной этап сдачи Единого госэкзамена продлится в Волгоградской области до 19 июня. До последнего ждать своей очереди придется школьникам, выбравшим для сдачи иностранные языки – английский, испанский, китайский, французский и немецкий, а также информатику.

Учеников, по той или иной причине не сумевших написать ЕГЭ в основные даты, будут приглашать в аудитории с 22 по 25 июня.

Фото Андрея Поручаева