Главное

В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ «Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

5 удивительных мест Волгоградской области, которые нужно посетить этим летом

Как на «Волгоград Арене» болели за сборную России: самые яркие фото и эмоции

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минцифры: Roblox разблокировали
Сегодня, 10 июня, в Минцифры официально подтвердили снятие всех ограничений с игрового онлайн-сервиса Roblox. Это стало возможным после того, как компания исполнила все требования российского законодательства. ...
Федеральные новости
 Доказано 10 случаев: серийному педофилу вынесли приговор в Саратове
Суд Саратова доказал 10 случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных 51-летним Сергеем М. Об этом 9 июня со ссылкой на собственные источники сообщило ИА «СарИнформ». По...
Общество

Высший балл по истории получил всего один: в Волгоградской области насчитали 27 первых «стобалльников»

Общество 12.06.2026 18:15
0
12.06.2026 18:15


В Волгоградской области после оглашения результатов трех первых экзаменов насчитали 27 «стобалльников». Больше всего выпускников без сучка и задоринки справились с заданиями по литературе. А вот ЕГЭ по истории на все сто написал лишь один волгоградский школьник.

Прошедший в числе первых экзамен по химии подтвердил, что назубок естественную науку знают ученики школ в Волгограде, в Волжском, Михайловке и Жирновском районе.

Составители ЕГЭ по литературе не удивили выпускников из Волгограда, Камышина, Урюпинска, Палласовки и Фролово. А вот с заданиями по истории без единой помарки справился единственный одиннадцатиклассник из волгоградского лицея № 1.

По обществознанию, русскому языку и физике результаты ЕГЭ будут известны 18 и 23 июня, по математике - 20 июня. Итоги по дисциплинам, которые сдавались 11 июня, озвучат 20 и 23 июня. По биологии и географии финальные баллы назовут до 27 июня. По информатике и иностранным языкам свою оценку школьники узнают после 30 июня.

Напомним, что основной этап сдачи Единого госэкзамена продлится в Волгоградской области до 19 июня. До последнего ждать своей очереди придется школьникам, выбравшим для сдачи иностранные языки – английский, испанский, китайский, французский и немецкий, а также информатику.

Учеников, по той или иной причине не сумевших написать ЕГЭ в основные даты, будут приглашать в аудитории с 22 по 25 июня.

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.06.2026 19:50
Общество 12.06.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 19:25
Общество 12.06.2026 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 18:15
Общество 12.06.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 17:47
Общество 12.06.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 17:28
Общество 12.06.2026 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 16:51
Общество 12.06.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 16:03
Общество 12.06.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 15:27
Общество 12.06.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 15:02
Общество 12.06.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 14:30
Общество 12.06.2026 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 13:56
Общество 12.06.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 13:34
Общество 12.06.2026 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 13:16
Общество 12.06.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 12:45
Общество 12.06.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2026 12:14
Общество 12.06.2026 12:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
Три человека пострадали в серьезной аварии в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:50
Стометровый российский флаг развернули в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:25
В Еланском районе простятся с бойцом СВО Иваном ПиюковымСмотреть фотографии
19:00
«Все больше людей хотят не уезжать, а улучшать город»: директор ЦПКиО Андрей Еркин - в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Минувший сезон «Ротора» в Первой лиге: креатив, эмоции и маркетинг на максимумСмотреть фотографии
18:15
Высший балл по истории получил всего один: в Волгоградской области насчитали 27 первых «стобалльников»Смотреть фотографии
17:47
Волгоградцы после прихода жары потянулись на «дикие» пляжиСмотреть фотографии
17:28
Фермер Александр Колесниченко позвал Владимира Путина в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:51
«Дети пытались найти кнопку для завода»: советские «Волги» и «Жигули» собрали аншлаг в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
Бронзовые нотки волгоградских юниорок на первенстве России по боксу в КраснодареСмотреть фотографии
16:03
«Маршрутки перестали ездить до конечной»: в Волжском добились ремонта наводившей ужас дороги к дачамСмотреть фотографии
15:27
«Нам бы только не град»: волгоградские фермеры – о будущем сезона арбузовСмотреть фотографии
15:02
От малышей до ветеранов спорта: волгоградцы устроили праздничный забег с флагамиСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде ужесточают правила переводов: за что их могут заморозить?Смотреть фотографии
13:56
В Волгограде выбрали новое место для памятника Александру НевскомуСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу из-за места для рыбалкиСмотреть фотографии
13:16
Молебен против абортов пройдет в Александро-Невском соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде озвучили даты ремонта на Астраханском мостуСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцев предупредили о надвигающемся на регион штормеСмотреть фотографии
12:02
В «Царицынской опере» оживёт внутренний мир ЧайковскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Пробкам - конец? В Волгограде открыли движение по обновленному путепроводу на ТулакаСмотреть фотографии
11:34
«Я - учитель. И, смею надеяться, неплохой учитель»: в Волгограде простятся с педагогом Светланой ЛарионовойСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде на смену испепеляющей жаре спешит освежающая погода с дождямиСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцам официально представили обновленный сквер СимбирцеваСмотреть фотографии
10:17
Жители Волжского подготовили к лету очаровательных сусликов из гипса: как они выглядят теперь?Смотреть фотографии
09:56
Волгоградцам назвали крайний срок для оплаты услуг ЖКХ за майСмотреть фотографии
09:34
В шаге от финала. Варвара Чеботарёва – бронзовый призёр первенства РоссииСмотреть фотографии
09:16
Ежемесячные выплаты могут получать волгоградские студенты-медикиСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде не угасает мода на русские кокошникиСмотреть фотографии
08:35
Отправленный в колонию Подмосковья генерал Попов готовится оспорить приговорСмотреть фотографии
 