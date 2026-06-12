



В краснодарском Дворце самбо продолжается первенство России по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет, а также юниорок 17-18 лет. Турнир памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова собирает сильнейших молодых боксёров страны – для многих – это реальный шанс заявить о себе и получить путёвку на следующие старты.

Первой из волгоградских девушек бронзовую награду завоевала Варвара Чеботарёва. Её спокойный, расчётливый бокс без лишней суеты принёс результат и стал хорошим ориентиром для подруг по команде.

София Жижина в весовой категории до 70 кг среди юниорок 17-18 лет шаг за шагом пробивалась к пьедесталу. Её стиль – это сочетание хладнокровия и взрывной скорости: она не давала соперницам ни секунды передышки, методично разбирая защиту и находя бреши в обороне. Бронзовая медаль – важный результат, который показывает, что месяцы тренировок и сотни спаррингов дают свой эффект.

Не менее яркую историю пишет Рамзия Хатаева в категории до 81 кг среди юниорок 17-18 лет. Рамзия выходит на ринг с особым настроем: она знает, что каждая секунда боя может стать решающей. Мощные боковые и умение держать удар помогают ей проходить через жёсткие поединки и держаться в числе претенденток на пьедестал. Для неё бронза – про характер: не опускать руки, даже когда силы на исходе.

За этими медалями стоит не только труд самих спортсменок, но и ежедневная работа их наставника – Заурбека Собиева. Именно он выстраивает тактику, подмечает мельчайшие ошибки, учит не просто бить, а думать на ринге.

Три медали – это не просто цифры. Это знак того, что волгоградская школа бокса развивается, а её воспитанницы уверенно держатся на высоком уровне. И у Софии, Рамзии и Варвары впереди ещё немало стартов, где они смогут показать, на что способны.

Александр Веселовский

Фото Волгоградской Федерации Бокса