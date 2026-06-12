В Волгограде ужесточают правила переводов: за что их могут заморозить?





С 1 июля в России ужесточают правила банковских переводов. Пытаясь максимально «обелить» все проводимые платежи и закрыть узкие «ходы» для дропперов, Центральный банк потребует указывать исчерпывающую информацию. Подробнее о нововведениях расскажем в материале ИА «Высота 102».

Узнать все

Скажем сразу – большая часть новых требований коснется не переводов между физическими лицами, а платежных поручений. Так, с 1 июля юридические лица обяжут прописывать в платежах полное или сокращенное наименование. Физические лица должны указать фамилию, имя и отчество. От индивидуальных предпринимателей потребуют введения ФИО, статуса, ОГРНИП или ИНН. Кроме того, максимально подробные сведения должны содержаться в графе «назначение платежа» - название товаров или услуг, номер и дата договора, товарные документы. При этом уложиться пользователям придется всего в 210 символов.

Запомнить или записать?

По новым правилам при переводе денег через СБП в обязательном порядке потребуется ИНН. При этом носить с собой блокнот с перечислением всех ИНН горожанам не придется. В инфраструктуре СБП грядет расширение идентификаторов клиентов, включая и ИНН.

Охладить пыл и заморозить перевод

Важно и то, что после перехода с точечного к автоматизированному контролю за переводами волгоградцы могут столкнуться с «заморозкой» операции на 48 часов. Такая мера коснется горожан, которые сменили сим-карту или данные на «Госуслугах» менее чем за двое суток до платежа. Систему также смутят вход в мобильный банк через нетипичное ПО и перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами с дальнейшей отправкой денег третьему лицу.

Зоркий взгляд проверяющих устремится и на пользователей, предпочитающих переводить деньги ночью или рассылающих мелкие суммы многим клиентам. Всем попавшим под подозрение волгоградцам установят лимит – за месяц они смогут перевести не более 100 тысяч рублей.

Фото Андрея Поручаева