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Общество

Атаку 177 БПЛА отбили в Волгоградской области и других регионах

Общество 13.06.2026 08:26
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13.06.2026 08:26


Атаку БПЛА ВСУ отразили силы ПВО минувшей ночью над регионами России. Волгоградская область также подверглась налету украинских беспилотников. 

По данным Минобороны России, всего с 20.00 мск 12 июня до 7.00 мск 13 июня было сбито 177 БПЛА.

Атаки были отражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей..

Изображение создано при помощи ИИ

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