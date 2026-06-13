Атаку 177 БПЛА отбили в Волгоградской области и других регионах

Федеральные новости

Шесть россиян погибли в ночь на 13 июня во время ударов ВСУ

Управление следственного комитета РФ будет расследовать преступления украинских вооружённых формирований в ряде регионов. В результате атаки украинских БПЛА в ночь на 13 июня погибло 6 человек. Так, в Темрюкском...