Стометровый российский флаг развернули в Волгограде





Стометровый флаг России пронесли сегодня вечером по Центральному парку культуры и отдыха.

По уже сложившейся традиции сотни волгоградцев взяли в руки огромное и слегка играющее на ветру полотно, пройдя с ним по центральным аллеям парка. Настроение у всех участников было разным – одни сохраняли молчание, разделяя трепетный момент лишь с самими собой, другие поздравляли идущих мимо горожан с Днем России и не скрывали радостных эмоций.





Уже после шествия на площади начался концерт с участием национальных коллективов.

- На территории у сцены развернулась выставка национальной утвари. А для желающих сделать колоритное фото организаторы праздника подготовили фотозону с подлинными костюмами и ярким этническим колоритом, - отметили в ЦПКиО.





Сегодня днем российский триколор подняли над головой и жители Волжского. Огромный флаг горожане развернули на площади Ленина.





Фото Центрального парка культуры и отдыха