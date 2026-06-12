



В День России фермеру из Волгоградской области Александру Колесниченко вручили медаль Героя Труда. В своем благодарственном слове глава СП «Донское» пригласил Владимира Путина в регион.

- Спасибо огромное за высокую оценку развития труда нашего коллектива и крестьян легендарной Сталинградской области, - сказал Александр Колесниченко. – […] Жители нашей героической, легендарной Сталинградской земли просили Вам передать, Владимир Владимирович, слова поддержки. И с удовольствием ждем Вас всегда в гости.

СП «Донское», расположенное в Калачевском районе, является одним из передовых хозяйств не только в Волгоградской области, но и на юге России. Предприятие представляет собой огромный комплекс с доильно-молочным блоком, телятниками, ветеринарным отделением, площадками для выгула животных. Производственный процесс полностью компьютеризирован: за состоянием каждой коровы следят многочисленные датчики, а процессы ухода и кормления автоматизированы. По данным Национального союза производителей молока, объект входит в топ-50 лучших в России в сфере молочного животноводства.

Уже после награждения Александра Колесниченко в телефонном разговоре поздравил губернатор Андрей Бочаров.

Скриншот с трансляции канала "Россия-1"