



Жители Волжского добились ремонта убитой дороги к одному из крупнейших садовых товариществ. Прежде, по их словам, путь к дачам находился в настолько удручающем состоянии, что водители маршруток попросту отказались ехать по нему.

- Долгое время дорога до СНТ «Химик» была в плохом состоянии – асфальтовая крошка, ямы, лужи, - признают в пресс-службе администрации Волжского. – А маршрутки вовсе перестали доезжать до конечной остановки.

Волжане, уставшие разбивать собственные машины или вовсе проходить пешком немалые расстояния, обратились за помощью в областную думу. Оттуда острый вопрос адресовали в мэрию города-спутника.

- Сейчас на участке сделали не просто отсыпную дорогу. Здесь уложили полноценный асфальт, - заявила депутат Волгоградской областной Думы Мария Аплеталина.

В администрации также отмечают, что сначала чиновники решили вопрос с транспортом, за два дня вернув маршрутки до СНТ «Химик», а только потом приступили к ремонту наводившего ужас участка дороги.

Фото Павла Мирошкина