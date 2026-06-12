



В Волгограде открыли обновленный путепровод по улице Базисной. Работы на участке завершились почти на три месяца раньше срока.

Дорожные блоки на прежде оживленном участке дороги на Тулака выставили 20 марта. Пока водители привыкали к временным пробкам, рабочие снимали старое покрытие, обустраивали межблочные и деформационные швы, а также укладывали бетонный слой. На тротуарах, полностью обнажившихся на начальных этапах работ, дорожники постелили новые плиты и сделали гидроизоляцию.





Последними штрихами реконструкции, официально рассчитанной до 1 сентября, стали укладка «свежего» асфальта, а также восстановление декоративных элементов путепровода.





Капитальным ремонтом участка занималась компания «Рисна», также обновившая первую очередь Сарептского путепровода. За масштабное восстановление путепровода на Тулака организации заплатили 347 миллионов рублей.

Фото администрации Волгоградской области