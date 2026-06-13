«Спартак‑Волгоград» упустил шанс на реванш в финале Кубка России





Астрахань. Водный центр СЗК «Звёздный». Полуфинал Кубка России по водному поло. «Спартак‑Волгоград» против «Динамо‑СШОР» из Астрахани – матч, который болельщики красно‑белых ещё долго будут вспоминать с горечью.

Начало встречи получилось многообещающим для гостей. Уже в дебюте Роман Усов и Михаил Иванков вывели «Спартак» вперёд, заставив трибуны поверить: вице‑чемпионы не собираются уступать без боя. А за 23 секунды до конца первой восьмиминутки Усов снова оказался в центре внимания – и снова забил. 3:2 в пользу «Спартака» перед уходом на перерыв – отличный задел.

Во второй четверти волгоградцы прибавили. Тимур Шайхутдинов помог команде оторваться на два мяча, и казалось, что сценарий матча уже написан: «Спартак» уверенно идёт к победе. Но «Динамо‑СШОР» не собиралось сдаваться. Астраханцы не просто отыгрались – перед большим перерывом они впервые в матче вышли вперёд: 5:4. И этот рывок стал переломным.

В третьем периоде бело-голубые ушли в отрыв. К окончанию третьей четверти счёт стал 8:6 в пользу хозяев, и преимущество стало комфортным. Казалось, исход матча предрешён. Но в спорте ничего не решено, пока не прозвучала финальная сирена.





Ключевым моментом встречи стали действия Петра Федотова. За пять минут до конца основного времени он отразил пенальти – и этим сейвом будто перезапустил игру. В последние две минуты матча голкипер красно-белых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Надёжный тыл мгновенно зарядил команду: волгоградцы будто сбросили с себя груз усталости и бросились догонять соперника. Трибуны ожили, напряжение достигло пика – казалось, чудо возможно.

И оно почти случилось. За 32 секунды до финальной сирены Роман Усов, снова оказавшись в нужном месте в нужное время, со свободного вколотил мяч в ворота и сравнял счёт – 10:10. Стадион замер: драма достигла апогея. В эти мгновения казалось, что «Спартак» спасёт матч.

Но судьба решила, что победителя нужно выявить в серии пенальти. И здесь удача отвернулась от волгоградского клуба. «Динамо» было хладнокровно: все четыре попытки – в цель. А у гостей не задалось: Михаил Иванков и Тимур Шайхутдинов не смогли переиграть Кирилла Корнеева. Итоговый счёт – 14:12 в пользу астраханцев.

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская область) – 12:14 (3:2, 1:3, 2:3, 4:2, серия пенальти – 2:4).

12 июня. Астрахань. Кубок России. Playoff 1/2 финала. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Аркадий Воеводин, Дмитрий Смирнов (оба – Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (5), Носаев, Иванков (2), Рудай, Шейкин (3), Шайхутдинов (1) – Буров, Шулев, Еськов, Власов, Жабкин (1), Чуксин, Буланаев.

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Балакирев (2), Емельянов (4), Васильев, Деревенский, Рачителев (2), Барабушка (2) – Саратов, Сыкалов (1), Дьяков, Зайцев (3), Яхтин, Крылов, Солдатов.

Выигранные спринты: 2 – 2.

Броски в створ: 34 – 29.

5-метровые/голы: 5/3 – 8/6.

Удаления: 8 – 15.

Мечты о реванше над «КОС‑Синтезом» в финале Кубка России так и остались мечтами. «Спартак» сражался до последней секунды, но в решающий момент не хватило самой малости – того самого фарта, который так нужен в таких матчах.

Теперь «Динамо‑СШОР» ждёт финал с «КОС‑Синтезом». А «Спартаку» предстоит матч за третье место – против «Востока». Для вице‑чемпионов прошлого сезона бронза – не просто утешительный приз, а вопрос чести.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»