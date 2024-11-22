Борьба с коррупцией

Депутаты Волгоградской облдумы заказали постельное белье на 1 млн рублей

Борьба с коррупцией 22.11.2024 19:04
0
22.11.2024 19:04


Очередную закупку сувенирных товаров объявил аппарат Волгоградской облдумы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентам, депутатам понадобилось 450 комплектов постельного белья. 
Начальная стоимость контракта, которая может быть изменена в ходе проведения аукциона в меньшую сторону, составила 989 тысячи рублей. 
Как следует их техзадания, комплекты постельного белья должны состоять из двух наволочек, простыни и пододеяльника, сшитыми из хлопка в пяти вариантах расцветки. Еще одно требование выдвигается к упаковке – постельные принадлежности должны быть в коробке и пакете. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
20.11.2024 19:11
Борьба с коррупцией 20.11.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.10.2024 08:01
Борьба с коррупцией 23.10.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.10.2024 16:10
Борьба с коррупцией 21.10.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.10.2024 08:06
Борьба с коррупцией 16.10.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.10.2024 07:33
Борьба с коррупцией 15.10.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.10.2024 14:50
Борьба с коррупцией 14.10.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2024 09:19
Борьба с коррупцией 11.10.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.09.2024 09:52
Борьба с коррупцией 14.09.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.09.2024 10:24
Борьба с коррупцией 06.09.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2024 07:10
Борьба с коррупцией 15.08.2024 07:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2024 16:33
Борьба с коррупцией 24.07.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2024 13:27
Борьба с коррупцией 18.07.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2024 21:16
Борьба с коррупцией 08.07.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.07.2024 11:14
Борьба с коррупцией 02.07.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.07.2024 20:22
Борьба с коррупцией 01.07.2024 20:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:47
В Волгограде УК из «тридевятого царства» заморозила жильцов аварийного общежитияСмотреть фотографии
19:27
Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информацииСмотреть фотографии
19:04
Депутаты Волгоградской облдумы заказали постельное белье на 1 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде «расчехлили» цирк после реконструкции за 2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:24
Сроки сорваны: расторгнут контракт на расчистку реки Ахтуба в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
«Красный Октябрь» отметил 55-летие электросталеплавильного цеха № 2Смотреть фотографии
17:00
Фирму-разрушительницу из Грозного обязали вернуть 189 млн волгоградскому фонду капремонтаСмотреть фотографии
16:35
Путепровод на площади Возрождения подлатали после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:46
В Волгограде за убийство знакомого осудят экс-бойца Hype FightingСмотреть фотографии
15:13
«Вину не признают»: избившие участника СВО бородачи предстанут перед судомСмотреть фотографии
15:02
ТМК демонстрирует передовые трубные решения на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»Смотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13Смотреть фотографии
13:48
Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологияхСмотреть фотографии
13:36
И это ещё не вечер: под Волгоградом тягач Shacman собрал пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
13:18
Путин отметил группу соцработников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде экстренно прооперировали знаменитую дрессировщицу Долорес ЗапашнуюСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде полиция вычислила оседлавшего «Ладу» смельчакаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024» проходит при поддержке ПСБСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют гибель упавшего с крыши рабочего из УзбекистанаСмотреть фотографии
11:50
Упавший на дно шлюза волгоградец отсудил 1,2 млн рублей у работодателяСмотреть фотографии
11:31
«Я смогу в тапочках выйти за кофе»: какую инфраструктуру выбирают покупатели новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
Мэрия Волгограда за 180 млн меняет дряхлый маневренный фонд на новыйСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области обнаружили жилистые котлеты из говядиныСмотреть фотографии
10:25
Мишустин присвоил новый классный чин главе Нижне-Волжского управления РосприроднадзораСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом «Лада» сбила подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:30
Энергетики напомнили волгоградцам о необходимости передать показания до понедельникаСмотреть фотографии
09:15
Главу Михайловки Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде влетевший в забор бензовоз перекрыл движениеСмотреть фотографии
08:28
Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
08:01
Защитник «Ротора»: «Атмосфера на «Волгоград Арене» лучше стадиона в Северной Ирландии»Смотреть фотографии
 