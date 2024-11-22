В Волжском МУП, экс-чиновник и перевозчик оштрафованы за нечестный конкурс20.11.2024 19:11
В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографа23.10.2024 08:01
В Волгограде инженер «Россети ЮГ» попался на взятках21.10.2024 16:10
Экс-гендиректора АО «Волгоградтранспригород» оштрафовали на 70 тысяч за растрату 420 тысяч16.10.2024 08:06
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему гендиректору АО «Волгоградтранспригород». Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, которая поддерживала обвинение, экс-руководитель организации, занимающейся железнодорожными пассажирскими перевозками в регионе, подозревался в...