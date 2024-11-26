Цены на картофель в Волгоградской области бьют все рекорды. По последним данным Волгоградстата, напоминает V102.RU, средняя стоимость килограмма этих овощей превысила уже 50 рублей. И это, можно сказать, сразу после окончания уборки картофеля в регионе. При этом цены на «второй хлеб» в регионе поднимаются каждую неделю. Так что нетрудно догадаться, сколько он будет стоить в магазинах уже этой зимой и, что уж совсем страшно представить, весной будущего года.

Что же такое происходит с ценами на картофель? Попробуем разобраться.

По последним данным облсельхоза, в Волгоградской области на 1 ноября накопали 110 тысяч тонн картофеля. Много это или мало – сравним с показателями прошлого года. Тогда, по информации Волгоградстата, валовый сбор картофеля составил почти 172 тысячи тонн, что превысило показатели 2022 года на 20,3%! А убранная площадь составила около 9,1 тысячи га, что на 1,1 тыс. или на 13,5% больше, чем в предыдущий период.

Тогда же Волгоградстат отчитался, что в октябре 2023 года средняя потребительская цена за 1 кг картофеля снизилась по сравнению с аналогичной датой 2022 года на 3,48 рубля и составила 23,63 рубля.

Нетрудно подсчитать, что сейчас в магазинах картофель продается по цене в два раза выше, чем год назад. На самом деле покупатели чаще видят в супермаркетах еще более высокие цены, которые доходят до 60 рублей за килограмм и более.

На оптовых рынках картофель сетками по 20-30 кг. можно было этой осенью купить дешевле – в среднем от 35 до 40 рублей за кг. Но возможность хранить мешки в погребах есть далеко не у всех волгоградцев. Хотя, как утверждали продавцы, напуганные слишком быстрым ростом цен на эти овощи его скупали мешками даже жители многоквартирных домов.

Как следует из открытых данных, получается, что в 2024 году в регионе собрали меньше клубней, чем годом ранее. Негативную роль в снижении урожая сыграли, конечно, экстремальные погодные условия прошлой весны, когда, напомним, из-за череды майских заморозков пострадали фруктовые деревья, ягодные плантации, посевы сельхозкультур, в том числе – раннего картофеля. Сыграло свою негативную роль и засушливое лето – напомним, дождей в регионе не было почти 2 месяца подряд.

Кроме того, как неоднократно подчеркивалось в докладах волгоградского отделения Банка РФ, ежемесячно анализирующего темпы инфляции в регионе, на подорожание плодоовощной продукции, в том числе картофеля, повлияли увеличившиеся издержки сельхозпроизводителей на обслуживание техники, закупку импортных семян, топлива, удобрений и на зарплату работникам в условиях выросшего дефицита рабочей силы.

В целом ситуация со сбором картофеля в масштабах России примерно такая же, как в Волгоградской области. По данным Минсельхоза РФ, к середине октября в стране собрали 5,6 млн тонн картофеля – это на 15% меньше, чем в 2023 году. Однако, заверяли в министерстве, этого должно хватить для внутреннего потребления.

Тем не менее, стоимость картофеля продолжает расти, что уже вызвало реакцию некоторых депутатов Госдумы, призвавших антимонопольное ведомство как следует взяться за «картофельных королей». Посмотрим, напугает ли это цены на «второй хлеб». Хотя есть надежда, что в случае ухудшения ситуации рынок для импортных овощей откроют пошире. Как это было уже, например, в случае резкого подорожания яиц и сливочного масла.