На очередной матч Денис Бояринцев заявил такой же стартовый состав, какой играл в предыдущей победной встрече. Съездивших со своими сборными в Северную Ирландию и Бразилию Дмитрия Прищепу и Ивана Пяткина главный тренер оставил на скамейке запасных. Открыть счет «Ротор» мог еще на 13-й минуте, когда Тимур Касимов навесил с углового в штрафную гостей, а оттуда его партнер пробил головой, однако голкипер «Нефтехимика» Никита Янович грамотно ликвидировал потенциальную угрозу. После неудачной попытки выйти вперед волгоградцы не ослабили давление на противника, которое обернулось нужным результатом на 23-й минуте. Автором забитого мяча оказался Тимур Касимов, получивший передачу от Евгения Болотова в штрафной и замкнувший прострел вдоль ворот.
Для Тимура этот гол оказался уже в третьем матче подряд. Но в первом тайме выделялся и Евгений Болотов. Он активно вел игру, раздавал красивые пасы и грамотные передачи, демонстрируя высокую точность и техничность, а также лидерские качества в атаке.
Благодаря грамотной обороне сине-голубых, «Нефтехимик» практически не угрожал воротам хозяев поля. Хотя, судя по статистике, гости имели небольшое преимущество по владению мячом к перерыву. Правда, с трибун казалось, что соперники волгоградцев все-таки играют больше вторым номером. Но активизировались они ближе к концовке первого тайма. Отдыхать команды ушли при счете 1:0 в пользу волгоградцев.
Обстановка на поле до последних минут держала в тонусе как игроков «Ротора» и тренерский штаб, так и болельщиков. Лишь после финального свистка судьи, когда Денис Бояринцев победно вскинул руки, все выдохнули. После этого довольные футболисты не спешили покидать стадион и также вскинутыми руками поблагодарили фанатов за поддержку.
«Ротор», таким образом, порадовал преданных болельщиков третьей домашней победой в сезоне и заработал еще три очка в копилку. Волгоградский клуб набрал всего 29 баллов, не пошатнув своих позиций в турнирной таблице. Сине-голубые занимают седьмое место по итогам тура.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев