Спорт

«Есть три очка!»: «Ротор» выиграл у «Нефтехимика» на домашней арене со счетом 1:0

Спорт 24.11.2024 17:47
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24.11.2024 17:47


Победой сине-голубых закончился матч, который сегодня, 24 ноября, прошел на «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент V102.RU, «Ротор» выиграл у «Нефтехимика» в 20-м туре Первой лиги со счетом 1:0. Поддержать свою команду, несмотря на прохладную погоду, пришли 8684 болельщика.
Встреча началась с неожиданного предисловия. На поле вышла мама 18-и детей, которой доверили право символически ударить по мячу. Таким образом на «Волгоград Арене» отдали дань уважения женщинам в Международный день матери, который отмечается сегодня, 24 ноября.
На очередной матч Денис Бояринцев заявил такой же стартовый состав, какой играл в предыдущей победной встрече. Съездивших со своими сборными в Северную Ирландию и Бразилию Дмитрия Прищепу и Ивана Пяткина главный тренер оставил на скамейке запасных. Открыть счет «Ротор» мог еще на 13-й минуте, когда Тимур Касимов навесил с углового в штрафную гостей, а оттуда его партнер пробил головой, однако голкипер «Нефтехимика» Никита Янович грамотно ликвидировал потенциальную угрозу. После неудачной попытки выйти вперед волгоградцы не ослабили давление на противника, которое обернулось нужным результатом на 23-й минуте. Автором забитого мяча оказался Тимур Касимов, получивший передачу от Евгения Болотова в штрафной и замкнувший прострел вдоль ворот.
Для Тимура этот гол оказался уже в третьем матче подряд. Но в первом тайме выделялся и Евгений Болотов. Он активно вел игру, раздавал красивые пасы и грамотные передачи, демонстрируя высокую точность и техничность, а также лидерские качества в атаке.
Благодаря грамотной обороне сине-голубых, «Нефтехимик» практически не угрожал воротам хозяев поля. Хотя, судя по статистике, гости имели небольшое преимущество по владению мячом к перерыву. Правда,  с трибун казалось, что соперники волгоградцев все-таки играют больше вторым номером. Но активизировались они ближе к концовке первого тайма. Отдыхать команды ушли при счете 1:0 в пользу волгоградцев.

Хотя второй тайм начался в спокойном темпе, постепенно обстановка на поле достигла высшей степени напряжения. Игроки «Ротора» еще несколько раз пытались продолжить голевую серию. В начале второй половины поединка такая возможность была у Михаила Мальцева, который получил мяч в выгодной позиции после розыгрыша углового. К сожалению, Михаил промахнулся, хотя мог забить в пустые ворота. Неудачной оказалась и комбинация, исполненная Болотовым и Тюриным. Сначала мяч после удара Болотова попал в защитника «Нефтехимика», но отскочил к Тюрину. Тот, в свою очередь, ударил, но по иронии судьбы, также удар принял футболист гостей.
Несмотря на то, что нижнекамцам явно не хватало движения на чужой половине поля, ближе к концовке матча они собрались и предприняли атаку, которая могла закончиться результативно. Но оборона сине-голубых сорвала этот план, сыграв надежно в своей штрафной. Не получилось у подопечных Кирилла Новикова забить ответный гол и в дополнительное время.
Обстановка на поле до последних минут держала в тонусе как игроков «Ротора» и тренерский штаб, так и болельщиков. Лишь после финального свистка судьи, когда Денис Бояринцев победно вскинул руки, все выдохнули. После этого довольные футболисты не спешили покидать стадион и также вскинутыми руками поблагодарили фанатов за поддержку.
«Ротор», таким образом, порадовал преданных болельщиков третьей домашней победой в сезоне и заработал еще три очка в копилку. Волгоградский клуб набрал всего 29 баллов, не пошатнув своих позиций в турнирной таблице. Сине-голубые занимают седьмое место по итогам тура.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ФК «Нефтехимик» VK.com 

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