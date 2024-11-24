Волгоградские врачи спасли переставшего дышать младенца





Второй день рождения подарили врачи Волгоградской областной детской клинической больницы шестимесячной девочке. Как рассказали V102.RU в облкомздраве, проблемы со здоровьем у малышки были выявлены еще до рождения. На втором ультразвуковом скрининге при беременности был заподозрен врожденный порок сердца. После рождения диагноз подтвердился. Второй день рождения подарили врачи Волгоградской областной детской клинической больницы шестимесячной девочке. Как рассказали V102.RU в облкомздраве, проблемы со здоровьем у малышки были выявлены еще до рождения. На втором ультразвуковом скрининге при беременности был заподозрен врожденный порок сердца. После рождения диагноз подтвердился.

В возрасте четырех месяцев девочку успешно прооперировали. Но в послеоперационном периоде состояние девочки ухудшилось. Многократные попытки восстановления самостоятельного дыхания у ребенка оставались безуспешными. Появились признаки тромбоза артерий левой голени, развился патологический неспецифический процесс, характеризующийся образованием тромбов, и стремительно нарастали признаки системного воспалительного процесса. Состояние ребенка расценивалось как крайне тяжелое за счет кардио-респираторной недостаточности, интоксикации, неврологической симптоматики.В крайне тяжелом состоянии с неблагоприятным прогнозом девочка была доставлена в отделение анестезиологии и реанимации Волгоградской областной детской клинической больницы, где был проведен консилиум с участием разных специалистов, в том числе телемедицинские консультации с врачами федеральных клиник. Это помогло спасти жизнь ребенка.- Наш случай был крайне непростой, - говорит мама малышки, - но благодаря профессионализму врачей детской областной больницы история оказалась со счастливым концом! Заведующая реанимации Олеся Севостьянова, заведующая педиатрическим отделением Алла Кислова, другие доктора делали свою работу со 10-процентной отдачей. Спасибо вам, что подарили жизнь нашей Олесе и спасибо за ваш труд, оценить который даже не хватает слов!Больше двух месяцев потребовалось детским врачам, чтобы восстановить здоровье ребенка. Сейчас девочка активна, набирает вес, развивается по возрасту. Удалось даже сохранить грудное вскармливание. И сегодня, 24 ноября, девочка с мамой выписываются из больницы и возвращаются домой.