Волгоградские врачи спасли переставшего дышать младенца

В крайне тяжелом состоянии с неблагоприятным прогнозом девочка была доставлена в отделение анестезиологии и реанимации Волгоградской областной детской клинической больницы, где был проведен консилиум с участием разных специалистов, в том числе телемедицинские консультации с врачами федеральных клиник. Это помогло спасти жизнь ребенка.
- Наш случай был крайне непростой, - говорит мама малышки, - но благодаря профессионализму врачей детской областной больницы история оказалась со счастливым концом! Заведующая реанимации Олеся Севостьянова, заведующая педиатрическим отделением Алла Кислова, другие доктора делали свою работу со 10-процентной отдачей. Спасибо вам, что подарили жизнь нашей Олесе и спасибо за ваш труд, оценить который даже не хватает слов!
Больше двух месяцев потребовалось детским врачам, чтобы восстановить здоровье ребенка. Сейчас девочка активна, набирает вес, развивается по возрасту. Удалось даже сохранить грудное вскармливание. И сегодня, 24 ноября, девочка с мамой выписываются из больницы и возвращаются домой.
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