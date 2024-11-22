Расследования

Фирму-разрушительницу из Грозного обязали вернуть 189 млн волгоградскому фонду капремонта

Расследования 22.11.2024 17:00
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22.11.2024 17:00


Арбитражный суд Волгоградской области признал ничтожными контракты на проведение капремонта МКД, заключенные с РФС «Мир» ООО и УНО «Региональный фонд капремонта». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Оксана Черединина, прокуратура оспаривала 9 договоров, заключенных с фирмой из Грозного. 
Ранее РСФ «МИР» ООО включили в реестр квалифицированных подрядных организаций на основании недостоверных сведений, представленных подрядчиком в комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.
Недостоверными были признаны сведения о  наличии опыта работы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и необходимых квалифицированных сотрудников в штате организации. В результате указанные противоправные действия повлекли за собой незаконный допуск РСФ «МИР» ООО к участию в электронных аукционах в сфере капитального ремонта и последующее заключение контрактов с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
По итогам проверки прокуратурой Волгоградской области в суд был предъявлен иск о признании 9 договоров, заключенных между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и РСФ «МИР» ООО недействительными, применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с РСФ «МИР» ООО в пользу УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 189 млн рублей, ранее оплаченных подрядчику в счёт выполнения работ по договорам.
Напомним, компания из Грозного ранее неоднократно попадала в скандалы из-за происшествий, связанных с некачественным проведением капремонта. 
В частности, в январе 2024 года в доме №26 по ул. Советской, который ремонтировала РФС «Мир», рухнули потолки в двух квартирах, а на фасаде объекта появились трещины. В итоге фонд капремонта расторг договор на проведение работ в историческом доме. 
А в июле 2022 года из-за брака, допущенного при ремонте кровли, произошло обрушение деревянных перекрытий в доме №10 по ул. 95-й гвардейской дивизии. В это время в комнате находились бабушка с малолетней внучкой, которые чудом не пострадали. После произошедшего в отношении начальника участка, отвечавшего за капремонт, было возбуждено уголовное дело. 
Фирма из Грозного прославилась не только некачественным ремонтом. Компания в марте 2022 года заключила с региональным фондом капремонта три договора на капремонт 21 многоквартирного дома в этом районе. Срок выполнения работ был установлен до ноября 2022 года. Подрядчик получил аванс в сумме более 20 миллионов рублей, однако в срок работы не выполнил. Мало того, выяснилось, что у фирмы отсутствовали собственные ресурсы для проведения ремонта. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. 

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