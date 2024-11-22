Фирму-разрушительницу из Грозного обязали вернуть 189 млн волгоградскому фонду капремонта

Расследования 22.11.2024 17:00
0
22.11.2024 17:00
Арбитражный суд Волгоградской области признал ничтожными контракты на проведение капремонта МКД, заключенные с РФС «Мир» ООО и УНО «Региональный фонд капремонта». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Оксана Черединина, прокуратура оспаривала 9 договоров, заключенных с фирмой из Грозного.
Ранее РСФ «МИР» ООО включили в реестр квалифицированных подрядных организаций на основании недостоверных сведений, представленных подрядчиком в комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.Недостоверными были признаны сведения о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и необходимых квалифицированных сотрудников в штате организации. В результате указанные противоправные действия повлекли за собой незаконный допуск РСФ «МИР» ООО к участию в электронных аукционах в сфере капитального ремонта и последующее заключение контрактов с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
По итогам проверки прокуратурой Волгоградской области в суд был предъявлен иск о признании 9 договоров, заключенных между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и РСФ «МИР» ООО недействительными, применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с РСФ «МИР» ООО в пользу УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 189 млн рублей, ранее оплаченных подрядчику в счёт выполнения работ по договорам.
Напомним, компания из Грозного ранее неоднократно попадала в скандалы из-за происшествий, связанных с некачественным проведением капремонта.
В частности, в январе 2024 года в доме №26 по ул. Советской, который ремонтировала РФС «Мир», рухнули потолки в двух квартирах, а на фасаде объекта появились трещины. В итоге фонд капремонта расторг договор на проведение работ в историческом доме.
А в июле 2022 года из-за брака, допущенного при ремонте кровли, произошло обрушение деревянных перекрытий в доме №10 по ул. 95-й гвардейской дивизии. В это время в комнате находились бабушка с малолетней внучкой, которые чудом не пострадали. После произошедшего в отношении начальника участка, отвечавшего за капремонт, было возбуждено уголовное дело.
Фирма из Грозного прославилась не только некачественным ремонтом. Компания в марте 2022 года заключила с региональным фондом капремонта три договора на капремонт 21 многоквартирного дома в этом районе. Срок выполнения работ был установлен до ноября 2022 года. Подрядчик получил аванс в сумме более 20 миллионов рублей, однако в срок работы не выполнил. Мало того, выяснилось, что у фирмы отсутствовали собственные ресурсы для проведения ремонта. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
«Вину не признают»: избившие участника СВО бородачи предстанут перед судом22.11.2024 15:13
Расследования 22.11.2024 15:13
В Волгограде расследуют гибель упавшего с крыши рабочего из Узбекистана22.11.2024 12:24
Расследования 22.11.2024 12:24
В Волгограде сотрудника автошколы осудили за фиктивную подготовку водителей21.11.2024 18:22
Расследования 21.11.2024 18:22
Андрей Бочаров анонсировал создание выставочного комплекса в центре Волгограда21.11.2024 17:43
Расследования 21.11.2024 17:43
Волгоградца обвиняют в попытке подкупа пристава из-за ареста иномарки у ТРК21.11.2024 13:37
Расследования 21.11.2024 13:37
Контролеры вычислили в волгоградском троллейбусе безбилетника с криминальным прошлым21.11.2024 11:27
Расследования 21.11.2024 11:27
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта21.11.2024 08:35
Расследования 21.11.2024 08:35
Коммерсанта осудили за хищение 2,1 млн рублей на расчистке водохранилища у Ерзовки21.11.2024 06:47
Расследования 21.11.2024 06:47
Бастрыкин поручил разобраться с нападением родителя на школьников20.11.2024 18:46
Расследования 20.11.2024 18:46
В Волгограде двоих рецидивистов осудили за убийство 23-летней давности20.11.2024 18:07
Расследования 20.11.2024 18:07
В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваев20.11.2024 14:08
Расследования 20.11.2024 14:08
В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными данными20.11.2024 12:44
Расследования 20.11.2024 12:44
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделок20.11.2024 10:10
Расследования 20.11.2024 10:10
Коммерсанта обвиняют в хищении денег на ремонте школы в станице Клетской19.11.2024 16:54
Расследования 19.11.2024 16:54
Волгоградец задушил интернет-подругу из-за лая собаки19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32