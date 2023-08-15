Расследования

Скандальный подрядчик из Чечни ответит в суде Волгограда за обрушение крыши

Расследования 15.08.2023 09:26
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15.08.2023 09:26


В Тракторозаводский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении начальника участка ООО «РСФ МИР». Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, под руководством сотрудника частной фирмы был произведен монтаж кровли, в результате чего произошло обрушение. 

— Фигурант дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал. В настоящее время ремонт кровли проведен, потерпевшим возмещен материальный ущерб. 

Согласно материалам дела, УНО «Региональный фонд капитального ремонта» и ООО «РСФ МИР» заключили договор по капремонту кровли жилого дома № 10 по улице 95-ой Гвардейской дивизии в Тракторозаводском районе. Работы должны были быть выполнены до 15 ноября 2022 года. 


По указанию обвиняемого при отсутствии необходимых изоляционных и строительных материалов в конце апреля 2022 года шиферное покрытие кровли демонтировали, после чего ненадлежащим образом произвели частичный монтаж крыши. При этом в мае, июле, августе прошлого года кровлю неоднократно топили дожди. 

Из-за этого 24 июля 2022 года в 09.00 деревянные перекрытия чердака не выдержали и обрушились. Вместе с этим произошел обвал борова дымовентиляционной шахты весом более 200 килограммов, который пробил дыру в потолке на кухне одной из квартир, в которой в тот момент находилась 51-летняя женщина с пятилетней внучкой. Жильцы по счастливой случайности не пострадали.

— Несмотря на то, что никто из проживающих лиц не пострадал, обрушение создало реальную угрозу наступления тяжких последствий в виде смерти или причинения тяжкого вреда здоровью, — добавила прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Напомним, что согласно открытым данным, ООО «Ремонтно-строительная фирма «Мир» зарегистрирована в городе Грозный. К этому подрядчику ранее уже были претензии по поводу некачественного капремонта домов в Волгограде. 

Фото: прокуратура Волгоградской области

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