







Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Волгограде при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на сумму более 20 миллионов рублей, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, данные факты вскрылись в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при проведении капремонта.

Вопросы у прокуроров возникли к работам в Ворошиловском районе Волгограда. Установлено, что коммерческая организация в марте 2022 года заключила с региональным фондом капремонта три договора на капремонт 21 многоквартирного дома в этом районе. Срок выполнения работ был установлен до ноября 2022 года. Подрядчик получил аванс в сумме более 20 миллионов рублей.

- Однако работы подрядчиком до настоящего времени полностью не проведены. Более того, у подрядчика отсутствуют собственные ресурсы для выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в рамках договора, - сообщила Черединина.

Уголовное дело возбуждено пока по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Виновные лица будут установлены в ходе расследования.

По данным информагентства, в уголовном деле фигурирует ООО «Ремонтно-строительная фирма «Мир». Эта фирма зарегистрирована в городе Грозный. К этому подрядчику ранее уже были претензии по поводу некачественного капремонта домов в Волгограде.

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