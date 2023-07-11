Расследования 11.07.2023 17:27
0
11.07.2023 17:27
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Волгограде при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на сумму более 20 миллионов рублей, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, данные факты вскрылись в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при проведении капремонта.
Вопросы у прокуроров возникли к работам в Ворошиловском районе Волгограда. Установлено, что коммерческая организация в марте 2022 года заключила с региональным фондом капремонта три договора на капремонт 21 многоквартирного дома в этом районе. Срок выполнения работ был установлен до ноября 2022 года. Подрядчик получил аванс в сумме более 20 миллионов рублей.
- Однако работы подрядчиком до настоящего времени полностью не проведены. Более того, у подрядчика отсутствуют собственные ресурсы для выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в рамках договора, - сообщила Черединина.
Уголовное дело возбуждено пока по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Виновные лица будут установлены в ходе расследования.
По данным информагентства, в уголовном деле фигурирует ООО «Ремонтно-строительная фирма «Мир». Эта фирма зарегистрирована в городе Грозный. К этому подрядчику ранее уже были претензии по поводу некачественного капремонта домов в Волгограде.
Читайте по теме:
«Голова вся в крови»: присяжные вынесли вердикт забившему годовалую дочь из-за плача волгоградцу11.07.2023 17:31
Расследования 11.07.2023 17:31
В Волгограде отчима-педофила приговорили к 15 годам за насилие падчерицы11.07.2023 15:09
Расследования 11.07.2023 15:09
Мелконян в суде Волгограда рассказал о наградах СВО и учил русскому языку11.07.2023 12:36
Расследования 11.07.2023 12:36
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде ярославца возбудили дело11.07.2023 09:08
Расследования 11.07.2023 09:08
В Волгограде подростку из благополучной семьи грозит 20 лет за подработку наркосбытчиком10.07.2023 21:31
Расследования 10.07.2023 21:31
СК: по факту убийства рыбаков в Волгограде возбудили два дела10.07.2023 17:29
Расследования 10.07.2023 17:29
Зарезали и пробили голову. Тела убитых братьев нашли на острове Сарпинском в Волгограде10.07.2023 14:09
Расследования 10.07.2023 14:09
Экс-главу отдела Роспотребнадзора Виталия Осадчего лишили работы и денег за взятки10.07.2023 13:28
Расследования 10.07.2023 13:28
Волгоградку убили в подъезде многоквартирного дома10.07.2023 12:37
Расследования 10.07.2023 12:37
Подозреваемого в педофилии волгоградца поместили в СИЗО на 2 месяца09.07.2023 20:55
Расследования 09.07.2023 20:55
В ДТП на Водстрое в Волгограде погибла женщина: видео09.07.2023 18:31
Расследования 09.07.2023 18:31
Арсен Мелконян снова сыпал угрозами в суде Волгограда и рвался из СИЗО09.07.2023 11:00
Расследования 09.07.2023 11:00
ГУ МВД назвало виновника смертельного ДТП с машиной медслужбы под Волгоградом08.07.2023 14:42
Расследования 08.07.2023 14:42
В Волгограде фиктивную сделку в 10 млн рублей обратили в доход государства08.07.2023 08:12
Расследования 08.07.2023 08:12
Депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничестве07.07.2023 18:18
Расследования 07.07.2023 18:18