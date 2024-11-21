В Волгограде утилизатора отходов благоустройства наказали на 20,8 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании около 21 миллиона рублей вреда, причиненного почвам в Волгограде, с субподрядной организации из Ростовской области.

Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее исковые требования природоохранного ведомства поддержали арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В нарушении природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности на улице Землячки, 7г в Волгограде уличили ООО «НПО «Крелит». Совместную проверку сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора проводили с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой.

- Управлением произведен расчет размера вреда, причиненного почвам, в результате несанкционированного сброса ООО «НПО «Крелит» отходов строительного мусора от сноса зданий и сооружений на территории Дзержинского района г. Волгограда, который составил 20 810 618, 49 руб., - сообщили в управлении. - В адрес нарушителя было направлено требование об оплате (компенсации) вреда почвам в добровольном порядке, которое оставлено ООО «НПО «Крелит» без внимания.

Напомним, что компания не согласилась с претензиями в свой адрес и обжаловала ранее вынесенное решение Дзержинского районного суда и постановление Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности за сброс на почву обломков снятого асфальтового покрытия в Волгограде на ул. Землячки, 7Б. Тогда сообщалось, что отходы образованы в результате работ по замене асфальтового покрытия тротуарной плиткой проспекта Жукова в Волгограде.

По факту установленных нарушений ООО «НПО «Крелит» было привлечено к административной ответственности. Утилизатору отходов назначили наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей. Обоснованность привлечения этой компании к административной ответственности подтверждено решениями Дзержинского районного суда Волгограда, Волгоградского областного суда, а также Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.





- Как установлено в ходе совместных проверочных мероприятий, ООО «НПО «Крелит» осуществило сброс отходов строительных материалов на почву земельного участка с кадастровым номером 34:34:030057:203. Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 34:34:030057:203 является также ООО «НПО «Крелит», - пояснили в Росприроднадзоре. - Также в ходе проверки установлено, ООО «НПО «Крелит» не исполнена обязанность по отнесению образующихся в результате деятельности вышеуказанного юридического лица отходов производства и потребления к конкретному классу опасности.

Взыскание вреда находится на контроле Росприроднадзора. В ведомстве сообщили, что данный вред почве является не единственным, который рассчитан и предъявлен управлением к этой компании из Ростовской области.

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»