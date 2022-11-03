







Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление о привлечении к административной ответственности ООО НПО «Крелит» по факту захламления земельного участка в черте Волгограда.

Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, компания обжаловала ранее вынесенное решение Дзержинского районного суда и постановление Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности за сброс на почву обломков снятого асфальтового покрытия в Волгограде на ул. Землячки, 7Б.

- По результатам проведенного административного расследования инспекторы Межрегионального управления установили, что сброшенные отходы образованы в результате работ по замене асфальтового покрытия тротуарной плиткой проспекта Жукова в рамках муниципального контракта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021-2022 г.г.», - сообщили в природоохранном ведомстве.













Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были произведены отборы проб отходов и измерения площади сброшенных отходов, которая составила 565 кв.м.

Также установлено, что участок земли, на котором оказались отходы, находится в субаренде и используется ООО НПО «Крелит» под незаконное накопление отходов. Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, а также рассчитан вред, причиненный окружающей среде.

Межрегиональным управлением Росприроднадзора, в соответствии с утвержденной методикой, произведён расчет ущерба, причиненного почве в результате ее захламления отходами, размер которого составил более 29 миллионов рублей.

В адрес ООО НПО «Крелит» направлено требование о добровольной оплате суммы причиненного ущерба окружающей среде. В случае неисполнения данного требования будет направлено исковое заявление в суд с целью принудительного взыскания ущерба.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



