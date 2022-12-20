Экология

Субподрядчик отрицает обвинения в фиктивной утилизации отходов с проспекта Жукова в Волгограде

Экология 20.12.2022 18:49
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20.12.2022 18:49



Возбуждение уголовного дела в Волгограде по вывозу строительных отходов с проспекта Жукова в Волгограде прокомментировали представители субподрядной организации из Ростовской области. 
- Мы не понимаем, откуда взялось это уголовное дело. Честно говоря, слышим о нем впервые. Нас никто не вызывал, никакие показания мы не давали, - сообщил ИА «Высота 102» сегодня, 20 декабря, представитель ООО НПО «Крелит» Алексей Величкин.
Напомним, накануне прокуратура Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество при вывозе мусора, который образовался при благоустройстве проспекта Жукова. В официальном сообщении ведомства указано, что генеральный подрядчик, у которого не было соответствующей лицензии, по договору субподряда привлек коммерческую организацию для вывоза мусора. Эта фирма должна была вывозить отходы на специализированный полигон в Азовском районе Ростовской области. Однако субподрядчик разместил отходы на земельном участке с разрешенным видом использования «для здания склада» в Дзержинском районе Волгограда. Правоохранители считают, что за фиктивную утилизацию строительного мусора руководство субподрядной организации намеревалось получить более 3,4 млн рублей, но все вовремя вскрылось. При этом отмечается, что компания, согласно данным лабораторного исследования, вывозила отходы не V, а IV класса опасности. 
Ранее Росприроднадзор сообщал, что за сброс отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда, которые образовались при благоустройстве проспекта Жукова, оштрафована ростовская компания ООО НПО «Крелит».
Согласно открытым данным, эта компания зарегистрирована в городе Азов Волгоградской области 8 лет назад. Основным видом деятельности является утилизация отсортированных материалов.
- У нас был заключен договор о вывозе отходов V класса опасности - это грунт, железобетон и другие строительные отходы с проспекта Жукова, - подтвердил Величкин. - Мы складировали эти отходы на площадку, расположенную на улице Землячки, 7г в Волгограде, которая оформлена по договору аренды на временное хранение. Это не запрещено законом.
Представитель субподрядчика рассказал, что компания успела вывезти немного, всего несколько машин, после чего на них поступила жалоба.
- После поступления жалоб, чтобы закрыть вопрос, мы эту площадку очистили. Все отходы вывезли на специализированный полигон «ЭкоМастер». Больше мы туда ничего не возили. Там ущерба никакого нет. Со своей стороны мы, как подрядчик и как добросовестная организация, сделали все, чтобы не допустить нарушение закона и вреда окружающей среде, - утверждает Величкин.
По его словам, компания до сих пор судится с Росприроднадзором, так как не согласна с привлечением к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа, а также с рассчитанным размером вреда окружающей среде в сумме 29 миллионов рублей.
- У нас есть претензии к тому, как производился замер отходов, почему в результате исследований появился IV класс опасности, хотя мы вывозили отходы V класса, - пояснил Величкин.
Как ранее сообщалось, ООО НПО «Крелит»  обжаловала наказание в Дзержинском районном суде, однако суд согласился с позицией Росприроднадзора. В настоящее время дело находится в кассационной инстанции.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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