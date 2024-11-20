



19 ноября комитет Волгоградской областной думы по экологии одобрил поправки в бюджет на 2025 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», обновлённая редакция документа предусматривает увеличение расходов на мероприятия по охране окружающей среды на 101 млн рублей. Таким образом, траты по данной программе составят 852,7 млн рублей.

Дополнительные средства пойдут на реализацию проектов в сфере обращения с коммунальными расходами, развитие лесничеств, сохранение особо охраняемых природных территорий, развитие отходнических хозяйств, а также экологический мониторинг.

- В 2014 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров задал мощный импульс социально-экономическому развитию региона при безусловном учете экологической составляющей, поскольку это напрямую влияет на качество жизни и здоровье населения. За прошедшее десятилетие в Волгоградской области был реализован комплекс масштабных природоохранных мероприятий, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.

Депутат обратила внимание, что регион давно добивался от федерального центра одобрения важных для защиты природы региона проектов.

- Как известно, ряд экологических инициатив получил поддержку на федеральном уровне. Корректировка объема финансирования позволит с еще большей интенсивностью продолжить деятельность по сохранению волгоградских лесов – компенсационному лесовосстановлению, увеличению числа лесных питомников, техническому перевооружению лесничеств, решению вопроса дефицита кадров в этой отрасли.

Кроме того, парламентарий отметила, что дополнительное финансирование позволит улучить и ситуацию с проблемой захламления земельных участков бытовыми отходами.

- Благодаря дополнительным средствам усилится работа по ликвидации стихийных мусорных свалок и в целом по формированию в Волгоградской области устойчивой системы обращения с отходами. Повышенное внимание уделено развитию системы особо охраняемых природных территорий и природных парков, в том числе за счет создания дирекции по управлению особо охраняемыми природными территориями и охотничьему надзору.

В 2024 году жители Волгограда жаловались неоднократно жаловались на неприятный запах, который, по мнению горожан, может свидетельствовать об опасных выбросах на предприятиях. При этом, приезжающие на место с неизбежной задержкой передвижные лаборатории в большинстве случаев так и не смогли подтвердить факт наличия в воздухе предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Решить эту проблему можно только лишь развивая автоматизированную сеть мониторинга экологической обстановки. В том числе и эти мероприятия заложены в обновлённую версию бюджета.

- Важным направлением экологической работы по-прежнему остается совершенствование системы мониторинга окружающей среды. Это и создание новых стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, и мониторинг за редкими видами птиц, животных и растений, – подчеркнула Ирина Соловьева.

Руководитель профильного комитета также подчеркнула, что от качества выполнения экологических мероприятий во многом зависит и улучшение уровня жизни наших граждан.

– Отмечу, что экологическое благополучие, повышение качества жизни людей за счет создания экологически благоприятной среды жизни является одной из национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Несмотря на сложную экономическую обстановку тема экологии остается приоритетной в стране и волгоградском регионе. Неслучайно вопросы обеспечения экологической безопасности, синхронизации региональных целевых программ области со стартующим с 2025 года нацпроектом «Экологическое благополучие», который придет на смену нацпроекту «Экология», были рассмотрены в числе первых на стратегической сессии губернатора. Как отметил губернатор, останавливать развитие региона ни в коем случае нельзя, но при этом необходимо соблюдать строгий баланс между экономическими процессами и сохранением природного капитала Волгоградской области. Ход реализации экологических мероприятий находится на постоянном парламентском контроле Волгоградской областной Думы.