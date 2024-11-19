Глава строительной фирмы предстанет перед судом в Волгоградской области по обвинению в хищении свыше 1,5 миллиона рублей на ремонте кровли муниципальной школы в Клетском районе, передает V102.RU со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Наталию Рудник.

Коммерсанту инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, директор школы заключил с подрядчиком контракт на капитальный ремонт кровли стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Работы проводились в период летних каникул. Стороны поставили свои подписи в смете, акте выполненных работ и справке об их стоимости. Однако вскоре выяснилось, что не все указанные в документах работы были выполнены. На крыше отсутствовала гидроизоляционная пленка, обрешетки из досок и снегоудержатель, хотя деньги за них были выплачены.

- Спустя непродолжительное время в связи с погодными условиями произошло полное нарушение целостности кровли блока отремонтированного здания, - рассказала Рудник. - Специально созданная комиссия по обследованию помещения установила, что при выполнении муниципального контракта коммерсант сэкономил – не выполнив полный объем технического задания, часть бюджетных денежных средств присвоил себе.

На стадии предварительного следствия директор стройфирмы полностью погасил причиненный ущерб бюджету.