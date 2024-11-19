Расследования

Коммерсанта обвиняют в хищении денег на ремонте школы в станице Клетской

Расследования 19.11.2024 16:54
0
19.11.2024 16:54


Глава строительной фирмы предстанет перед судом в Волгоградской области по обвинению в хищении свыше 1,5 миллиона рублей на ремонте кровли муниципальной школы в Клетском районе, передает V102.RU со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Наталию Рудник.

Коммерсанту инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, директор школы заключил с подрядчиком контракт на капитальный ремонт кровли стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Работы проводились в период летних каникул. Стороны поставили свои подписи в смете, акте выполненных работ и справке об их стоимости. Однако вскоре выяснилось, что не все указанные в документах работы были выполнены. На крыше отсутствовала гидроизоляционная пленка, обрешетки из досок и снегоудержатель, хотя деньги за них были выплачены. 

- Спустя непродолжительное время в связи с погодными условиями произошло полное нарушение целостности кровли блока отремонтированного здания, - рассказала Рудник. - Специально созданная комиссия по обследованию помещения установила, что при выполнении муниципального контракта коммерсант сэкономил – не выполнив полный объем технического задания, часть бюджетных денежных средств присвоил себе.

На стадии предварительного следствия директор стройфирмы полностью погасил причиненный ущерб бюджету.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 09:46
Расследования 19.11.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 21:28
Расследования 18.11.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 18:14
Расследования 18.11.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 13:04
Расследования 18.11.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 12:04
Расследования 18.11.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 09:43
Расследования 18.11.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2024 13:25
Расследования 17.11.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2024 12:29
Расследования 17.11.2024 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 19:38
Расследования 16.11.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 14:39
Расследования 16.11.2024 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 13:03
Расследования 16.11.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 08:49
Расследования 16.11.2024 08:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 18:16
Расследования 15.11.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 12:35
Расследования 15.11.2024 12:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Легендарная группа «Мираж» открыла праздник большого футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
До +8 градусов потеплеет в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
18:11
Автограф-сессия с известными футболистами России стартовала на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:30
«Такие же граждане»: после скандала цыгане вновь вернулись в общежитие №16 в ВолжскомСмотреть фотографии
17:20
Сотни болельщиков стекаются к проходным «Волгоград Арены» на матч России и СирииСмотреть фотографии
17:10
Абоненты МегаФона получат дополнительную защитуСмотреть фотографии
16:54
Коммерсанта обвиняют в хищении денег на ремонте школы в станице КлетскойСмотреть фотографии
16:27
На матч России и Сирии в Волгограде выкуплена самая дорогая VIP-ложаСмотреть фотографии
15:27
Росгвардейцы обследовали стадион в Волгограде перед игрой сборных России и СирииСмотреть фотографии
15:26
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнесаСмотреть фотографии
14:18
Рекордная ключевая ставка и низкий прирост ВВП: Центробанк пообещал россиянам «переломный момент»Смотреть фотографии
13:41
Экс-тренер «Ротора» Стукалов возглавил саратовский «Сокол»Смотреть фотографии
13:03
В Волжском футбольных болельщиков развезут по домам ночные автобусыСмотреть фотографии
12:56
Андрей Бочаров оценил обновление храма Всех Святых на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:50
Полиция завершила следствие по делу о страшной гибели дорожного рабочего под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:32
Волгоградец задушил интернет-подругу из-за лая собакиСмотреть фотографии
12:19
Владимир Путин разрешил использовать ядерное оружие в случае массированного удара по РФСмотреть фотографии
11:49
Подрядчик после «пинка» завершил благоустройство проспекта Металлургов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Госдуме предложили списать просроченные кредиты участников СВОСмотреть фотографии
11:44
Губернатор почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:34
Стало известно, сколько потратят на чиновников Волгограда и депутатов в 2025 годуСмотреть фотографии
11:26
Кремль представил логотип празднования 80-летия Победы с монументом «Родина-мать зовет!»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Бюджетные миллионы, уголовное дело и подлог: памятник на ул. Радомской лишился реставратораСмотреть фотографии
10:35
Бизнес уходит в онлайн: российские предприниматели активно осваивают новую платформу BBPlaceСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде элитная иномарка сбила 10-летнего школьникаСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске водитель без прав покалечился в ДТП с деревомСмотреть фотографии
09:59
Андрей Бочаров возложил цветы к «Соединению фронтов» под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:33
Заболеваемость ОРВИ среди волгоградцев выросла на 8%Смотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом у водителя иномарки нашли свертки с марихуанойСмотреть фотографии
07:19
Волгоградец пострадал при падении БПЛА на трассу в Ростовской областиСмотреть фотографии
 