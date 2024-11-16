«Ротор» 16 ноября сыграет с «Аланией» в Грозном без двух сборников





Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 ноября, в 19-ом туре Первой лиги на выезде сыграет с владикавказской «Аланией». Матч начнется в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

До финиша первой части сезона каждой из команд осталось провести по три поединка. Волгоградский клуб к данному отрезку подошел на 11-м месте с 23-я заработанными очками. Промежуточный результат для «Ротора» выглядит неплохим, но в то же время подопечные Дениса Бояринцева не выигрывают уже на протяжении трех туров подряд. Сине-голубые за одну неделю потерпели два гостевых поражения от «Уфы» и красноярского «Енисея» с одинаковым счетом — 0:2.

И прошлый домашний матч для «Ротора» 8 ноября начался неудачно. Хозяева пропустили в первом тайме, что заставило команду во второй половине бежать вперед и отыгрываться — в итоге волгоградский коллектив с этой непростой задачей справился. Сработали перестановки Бояринцева во втором тайме. На 78-й минуте после розыгрыша штрафного счет сравнял Тимур Касимов. К слову, в голевой атаке поучаствовали и Дамир Таликин вместе с Дмитрием Лаврищевым. Все трое футболистов вышли на усиление после перерыва и организовали важнейший гол, который установил окончательный результат встречи — 1:1.

Отметим, что в противостоянии с «Аланией» «Ротору» не поможет один из ключевых исполнителей команды в нынешнем сезоне — защитник Дмитрий Прищепа. 23-летний белорусский игрок сейчас находится в расположении сборной своей страны, которая участвует в Лиге наций. Вчера, 15 ноября, Прищепа вышел на замену во втором тайме выездного матча с Северной Ирландией, в котором Беларусь проиграла со счетом 0:2. Также в турне по Бразилии с российской молодежкой в данный момент находится и полузащитник сине-голубых Иван Пяткин.

«Алания» нынешний сезон пока не может занести себе в актив. После 18-и туров амбициозный владикавказский клуб, чьи болельщики, как и фанаты «Ротора», мечтают о возвращении в РПЛ, находится в зоне вылета. «Алания» расположилась на 16-й позиции с 18-ю баллами. В последних трех поединках команда бывшего нападающего «Ротора» Спартака Гогниева потерпела два поражения — от песчанокопской «Чайки» (2:3) и московского «Торпедо» (0:3). В прошлом туре красно-желтые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 0:0.

Отметим, что «барсы» из-за реконструкции своего стадиона в Северной Осетии вынуждены проводить домашние матчи в Грозном, где они примут и сине-голубых сегодня.

В первом круге «Ротор» и «Алания» на «Волгоград Арене» разошлись миром со счетом 0:0. В том матче одним из самых запоминающихся событий стало противостояние братьев Плиевых — Заурбека и Константина. Заурбек ранее в своей карьере успел поиграть за «Аланию», поэтому встречи с владикавказским клубом для него имеют особое значение. Впрочем, дополнительной мотивации и для остальных футболистов «Ротора» искать не стоит — конечно, волгоградской команде нужна сегодня только победа.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)