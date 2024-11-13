Происшествия

Момент лобового удара Range Rover и трамвая в Волгограде попал на видео

Происшествия 13.11.2024 09:34
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13.11.2024 09:34


Появилось видео момента лобового столкновения внедорожника премиум-класса Range Rover с трамваем в Волгограде, сообщает V102.RU.



Напомним, что ДТП произошло накануне днем на пересечении улиц Баррикадной и Циолковского в Ворошиловском районе. В результате происшествия движение трамваев оказалось временно заблокировано. Пострадавших в результате аварии нет, но внедорожнику потребуется ремонт.

На записи видно, что Range Rover и трамвай словно притянуло друг к другу. Почему водитель внедорожника выбрал именно такую траекторию движения - неизвестно.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»

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