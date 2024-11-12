Происшествия

В Волгограде лобовое ДТП с трамваем и Range Rover остановило движение

Происшествия 12.11.2024 14:08
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12.11.2024 14:08


В Ворошиловском районе Волгограда 12 ноября произошло лобовое столкновение трамвая и автомобиля Range Rover. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло возле регионального отделения ДОСААФ – на пересечении улиц Баррикадной и Циолковского. В результате происшествия движение трамваев оказалось временно заблокировано. 



Отметим, что удар был достаточно сильным при столкновении – у иномарки оказался поврежден бампер.  

– Движение трамваев временно приостановлено из-за ДТП. Сроки восстановления работы движения в сторону улицы Баррикадной пока что неизвестны, — пояснили в городском центре управления пассажирскими перевозками. 

Видео: Волгоград / t.me

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