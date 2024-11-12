Под Волгоградом осудят 40-летнего рецидивиста, ограбившего пенсионера





В Даниловском районе Волгоградской области полицейские передают в суд уголовное дело об ограблении пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», в совершении преступления обвинён четырежды судимый 40-летний мужчина.

- Утром 18 сентября 2024 года он находился в помещении магазина, где обратил внимание на 68-летнего покупателя, расплатившегося за приобретенные продукты крупными купюрами. Злоумышленник вышел вслед за мужчиной из торгового павильона и через некоторое время нанес ему удар кулаком в область головы, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Упавшего и растерянного пенсионера под угрозой расправы злоумышленник заставил отдать 10 тыс. рублей. Однако, даже получив средства, на этом рецидивист не ограничился, нанеся пожилому мужчине ещё несколько ударов руками и ногами.

Однако скрыться от правосудия у преступника не удалось. По горячим следам полицейские задержали мужчину.

Отметим, в содеянном рецидивист сознался. Похищенные средства ему пришлось вернуть пенсионеру. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено районным судом. За грабёж с применением насилия ему грозит до 7 лет тюрьмы.