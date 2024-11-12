Расследования

В Волгограде задержали водителя без прав и с поддельными номерами

Расследования 12.11.2024 10:28
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12.11.2024 10:28


В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции остановили 22-летнего водителя Daewoo Nexia для плановой проверки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, при проверке инспекторы выяснили, что волгоградец не имеет прав на вождение, а также установил поддельные госномера. 



Помимо этих нарушений, у нарушителя также не была оформлена обязательная страховка, а стекла автомобиля были излишне затонированы. По фактам нарушений сотрудниками были составлены административные материалы. 

В свое оправдание владелец транспортного средства пояснил, что поставил подложные номера, чтобы не привлекать внимания автоинспекторов, а также пообещал в следующий раз сесть за руль только после получения водительский прав. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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