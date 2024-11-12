В Волгограде задержали водителя без прав и с поддельными номерами





В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции остановили 22-летнего водителя Daewoo Nexia для плановой проверки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, при проверке инспекторы выяснили, что волгоградец не имеет прав на вождение, а также установил поддельные госномера.





Помимо этих нарушений, у нарушителя также не была оформлена обязательная страховка, а стекла автомобиля были излишне затонированы. По фактам нарушений сотрудниками были составлены административные материалы.

В свое оправдание владелец транспортного средства пояснил, что поставил подложные номера, чтобы не привлекать внимания автоинспекторов, а также пообещал в следующий раз сесть за руль только после получения водительский прав.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области