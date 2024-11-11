Транспорт

В Волгограде в вечерний час пик произошел сбой в работе скоростных трамваев

Транспорт 11.11.2024 19:22
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11.11.2024 19:22


В Волгограде вечером 11 ноября из-за неисправности на линии произошел сбой в работе скоростных трамваев. По информации пассажиров, вагоны, следующие по маршруту СТ 2, пришли к станциям с опозданием. 

– После 18.00 на остановки вагоны, следующие по маршруту СТ2, пришли с солидной задержкой, – рассказали волгоградцы ИА «Высота 102». – Зато один за другим к станции подъехало пять трамваев, курсирующих по маршруту СТ. Все они при этом были пустыми. 

В диспетчерской службе подтвердили, что причиной задержки трамваев стала техническая неисправность на линии. 

– Из-за неисправности интервал движения трамваев увеличился, – пояснила диспетчер. – В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.  

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