СК нашел озорника, устроившего трехдневный лесной пожар в Волгоградской области





В Волгоградской области в отношении 18-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ – уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб. Как сообщает ИА «Высота 102», по версии следствия, подозреваемый устроил крупный пожар летом текущего года, справиться с которым удалось лишь спустя три дня.

– Летом на тот момент еще 17-летний молодой человек прибыл в лесной массив, принадлежащий Старополтавскому лесничеству, где в развлекательных целях поджег сухую траву и деревья. В результате преступных действий юноши произошел лесной верховой пожар сильной и средней интенсивности. Специалисты установили, что сумма ущерба составила почти миллион рублей, – сообщила 11 ноября официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Уголовное дело предстоит расследовать сотрудникам Палласовского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР.