В Волгограде две мошенницы «сняли порчу» с пенсионеров за полмиллиона рублей





В Волгограде более 500 тысяч рублей выманили мошенницы у двух пенсионеров в Волгограде под предлогом «снятия порчи». Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, на уловки лжецелительниц попались пенсионерки из Дзержинского и Краснооктябрьского районов.





Потерпевшие в полиции пояснили, что днем на улице к ним подошли две женщины и предложили провести магические обряды с деньгами по снятию порчи, пообещав позже вернуть сбережения. Согласившись, волгоградки передали мошенницам свыше полумиллиона рублей. Однако возврата денег пенсионерки так и не дождались.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Краснооктябрьского района задержали подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались неработающие, ранее судимые за аналогичное преступление 57 и 55-летние женщины. Подозреваемые сознались в содеянном. Часть похищенных денежных средств изъята, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области