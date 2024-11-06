Массовое ДТП на перекрестке у ТЮЗа в Волгограде попало на видео

Сегодня, 6 ноября, на перекрестке у театра юного зрителя в Волгограде столкнулись три автомобиля, передает V102.RU.

Момент ДТП записали камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, как одна из машин пытается выполнить поворот налево и нее врезается автомобиль, который движется прямо по ул. Рабочее-Крестьянская. Под раздачу попадает еще одно авто, которое пытается проехать перекресток.





В ГУ МВД России по региону сообщили, что пострадавших в этом ДТП нет.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области