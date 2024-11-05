Расследования

В Волгограде яйца подорожали на 175%: смотрим, как лихорадило прилавки последние годы

Расследования 05.11.2024 18:24
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05.11.2024 18:24


В Волгоградской области стоимость десятка отборных яиц всего за три года выросла на 175%, сообщает ИА «Высота 102». Одновременно по сравнению с прошлым годом, десяток яиц категории СО в регионе подешевел на 15%. Впрочем, накануне новогодних праздников волгоградцы снова замечают уверенное повышение цен на прилавках. 

В архиве редакции информагентства хранятся фотофакты, подтверждающие, что еще в сентябре 2021 года волгоградцы могли купить десяток крупных яиц высшей категории по цене не более 40 рублей. Средний ценник составлял три года назад 37 рублей за десяток. 


В сентябре-октябре 2022 года Волгоградстат сообщал о стоимости десятка яиц равной 58,60 рублей. Кардинально ситуация изменилась осенью 2023 года, когда у прилавков глаза волгоградцев округлялись под стать ценникам – за 10 штук отборных яиц с волгоградцев брали до 129 рублей, а местами и 170. Таким образом, стоимость десятка всего за год – с октября 2022 по октябрь 2023-го – в Волгоградской области увеличилась на 122%! Напомним, что в неделю цены могли прибавлять по 12%.  


Бешеный рост цен, едва ли не еженедельно ломавший психологические планки россиян, в Центробанке объясняли рванувшим спросом населения. Отраслевые эксперты оправдывались  подорожанием кормов из-за санкций. А в правительстве обещали нарастить объемы производства, чтобы совладать с внезапно возросшими аппетитами россиян. 


После многочисленных обещаний первое снижение цен на яйца жители Волгоградской области заметили в канун Нового года – 28 декабря 2023 года. Тогда, напомним, средняя стоимость десятка яиц уменьшилась на 0,32% - до 130,87 рублей. Постепенно ценники на прилавках начали таять и местами даже вернулись к адекватным 90 и 100 рублям. 

Однако, сообщает ИА «Высота 102», на сегодня, 5 ноября, ситуация такова, что сетевики снова отпускают продукт фактически по ценам 2023 года – за те же 129 рублей. В отдельных магазинах можно купить яйца категории СО по 109 - 110 рублей.

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