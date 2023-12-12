Рост цен на яйца хотят задавить их количеством и потемками в мегаполисах





В Министерстве сельского хозяйства озадачились ростом цены на яйца в России и разработали целый пакет мер, направленный на стабилизацию ситуации. Одна из задач, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минсельхоз, – максимальное насыщение рынка.

В профильном министерстве сообщают, что рост цен на яйца в том числе связан с увеличением спроса на данный продукт.

– По итогам десяти месяцев текущего года производство яиц увеличилось до 31,74 миллиарда штук, – цитирует заявление Минсельхоза «Парламентская газета». – Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства.

Чтобы предложение удовлетворяло резко подскочившему спросу и планируется нарастить выпуск яиц в России. С основными производителями, по сведениям министерства, уже согласован план по дальнейшему наращиванию объемов.

Еще одна мера, к реализации которой приступили в Минсельхозе, – переход с краткосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями к долгосрочным.

– Это позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице, – уточняют в ведомстве.

Также прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин, в том числе в отношении куриного яйца, что позволит временно, пока российские производители наращивают объемы, насытить рынок доступной продукцией.

А вот в Государственной думе задумались над необходимостью послаблений для птицефабрик при оплате электроэнергии. В частности, первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов рассказал «Парламентской газете», что разослал профильным организациям и ведомствам письмо, в котором призвал рассмотреть возможность перевести производителей на ночной тариф, чтобы снизить их расходы.

– У нас стоимость электричества в себестоимости готовой продукции может достигать 30-40 процентов! – цитирует парламентария издание. – Особенно сейчас, в зимнее время, когда птичники и инкубаторы нужно дополнительно освещать и отапливать. Если бы птицефабрикам разрешили платить за электроэнергию хотя бы вполовину меньше того, что они платят сейчас, их расходы резко бы сократились, что, несомненно, повлияло бы и на стоимость готовой продукции.

Также Нилов предлагает приглушить иллюминацию в мегаполисах, а освободившиеся электрические мощности перекинуть на птицефабрики и другие аграрные предприятия.

– У нас же города ночами сияют, как новогодние гирлянды. Неужели нельзя снять часть мощностей с уличной подсветки? – рассуждает он.

Напомним, что стремительным ростом цен на яйца в том числе заинтересовались и в Генеральной прокуратуре. Здесь 8 декабря сообщили, что средняя розничная цена товара за год увеличилась более чем на 40%.