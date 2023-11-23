«Куда же больше?»: цены на яйца в Волгоградской области взлетели за неделю на 12%

В частности, объемы производства мяса птицы и яйца, заверили в союзе, сохраняются на уровне прошлого года, а спрос со стороны населения полностью удовлетворен. При этом в организации производителей заявили, что на рост цен повлияло «увеличение спроса со стороны населения на самый дешевый продукт белка животного происхождения». К тому же яйца подорожали и из-за «фактора ежегодного восстановления цен после летнего снижения», отметили в Российском птицеводческом союзе.
Экономика 23.11.2023 12:58
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23.11.2023 12:58
В частности, объемы производства мяса птицы и яйца, заверили в союзе, сохраняются на уровне прошлого года, а спрос со стороны населения полностью удовлетворен. При этом в организации производителей заявили, что на рост цен повлияло «увеличение спроса со стороны населения на самый дешевый продукт белка животного происхождения». К тому же яйца подорожали и из-за «фактора ежегодного восстановления цен после летнего снижения», отметили в Российском птицеводческом союзе.
За неделю яйца в Волгоградской области подорожали еще на 11,83%. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в Волгоградстате по итогам статистического наблюдения за ценами на основные продукты питания. Средняя стоимость десятка яиц, таким образом, превысила 100 рублей. При этом курятина подешевела на мизер – всего на 0,09% и в среднем стоит 205,17 рублей за килограмм.
Ранее, напомним, ФАС РФ поручило территориальным управлением антимонопольной службы провести анализ ценообразования на яйца. Однако о результатах мониторинга в Волгоградском УФАС пока не сообщали.
Рост цен на популярный продукт питания отмечают и читатели V102.RU. Причем в некоторых точках стоимость десятка яиц достигает и 150 рублей.
- Раньше можно было дешево позавтракать яичницей всей семьей, теперь яйца покупаем не так часто, как раньше, а яичницу можем позволить себе всего раза два в неделю, - рассказал об изменившемся рационе питания один из читателей Владимир.Между тем, накануне в Российском птицеводческом союзе обвинили СМИ в «необъективном, некорректном, а в отдельных случаях и в провокационном освещении ситуации, сложившейся на рынке птицеводческой продукции».
В частности, объемы производства мяса птицы и яйца, заверили в союзе, сохраняются на уровне прошлого года, а спрос со стороны населения полностью удовлетворен. При этом в организации производителей заявили, что на рост цен повлияло «увеличение спроса со стороны населения на самый дешевый продукт белка животного происхождения». К тому же яйца подорожали и из-за «фактора ежегодного восстановления цен после летнего снижения», отметили в Российском птицеводческом союзе.
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