Политика

Губернатора наделят правом распускать гордуму Волгограда

Политика 05.11.2024 20:48
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05.11.2024 20:48


В устав города-героя Волгограда внесут изменения, которые касаются процедуры роспуска городской думы, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный проект решения.

В основном законе города Волгограда указано, что запустить процесс роспуска городской думы можно в том случае, если волгоградские депутаты в течение трех месяцев подряд не проводят заседания в правомочном составе. Данный факт должен быть подтвержден судом.

- В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в правомочном составе городская Дума в течение 3 месяцев подряд не проводила правомочного заседания, Губернатор Волгоградской области в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Волгоградскую областную Думу проект закона Волгоградской области о роспуске городской Думы, - говорится в проекте.

Отметим, что планируемые изменения упорядочивают этот процесс, прописанный в действующей редакции, где правом вносить проект закона о роспуске гордумы наделено «высшее должностное лицо» Волгоградской области. Согласно поправкам, в главном законе Волгограда теперь планируют четко прописать, что это будет прерогатива губернатора.

Согласно уставу, полномочия гордумы прекращаются со дня вступления в силу закона Волгоградской области о ее роспуске.

Кроме того, как ранее сообщалось, устав областного центра также будет дополнен правками, которые упорядочивают процедуру наказания и отстранения главы Волгограда от должности.

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