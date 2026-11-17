



Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 ноября киевский режим предпринял попытку атаковать регионы РФ беспилотниками самолётного типа. Всего силы ПВО уничтожили 1441 дрон, Волгоградская область в числе субъектов, где отбивали атаку.



Также работа по уничтожению вражеских целей велась в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Новгородской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Республике Крым и Республике Башкортостан, а также над акваториями Черного и Азовского морей.



Отметим, в настоящее время опасность по БПЛА в Волгоградской области сохраняется.