Нашли управу: в Волгограде губернатору разрешат наказывать и отрешать мэра от должности





30 октября в Волгоградскую городскую думу внесён проект решения, дополняющего устав областного центра. Как сообщает ИА «Высота 102», правки призваны в числе прочего упорядочить процедуру наказания и отстранения главы города от должности.

Так, в случае одобрения депутатами, обновлённый документ будет содержать два новых пункта, которые наделяют губернатора полномочиями по вынесению предупреждений и выговоров мэру за ненадлежащее исполнение обязанностей.

– Губернатор Волгоградской области вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе Волгограда за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами Волгоградской области, – говорится в проекте.

Кроме того, глава региона вправе отрешить от должности руководителя администрации Волгограда в случае, если в течение месяца со дня вынесения губернатором Волгоградской области предупреждения, объявления выговора главе Волгограда в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения, объявления выговора.

Напомним, ранее в 2011 году губернатору Анатолию Бровко уже приходилось отрешать главу Волгограда Романа Гребенникова от должности, однако тогда постановление главы региона вызвало большой резонанс и привело к затяжным судебным разбирательствам. Последние, однако, не увенчались успехом для уволенного мэра.

Фото из архива ИА «Высота 102»