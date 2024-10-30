Общество

Нашли управу: в Волгограде губернатору разрешат наказывать и отрешать мэра от должности

Общество 30.10.2024 15:13
0
30.10.2024 15:13


30 октября в Волгоградскую городскую думу внесён проект решения, дополняющего устав областного центра. Как сообщает ИА «Высота 102», правки призваны в числе прочего упорядочить процедуру наказания и отстранения главы города от должности.

Так, в случае одобрения депутатами, обновлённый документ будет содержать два новых пункта, которые наделяют губернатора полномочиями по вынесению предупреждений и выговоров мэру за ненадлежащее исполнение обязанностей.

– Губернатор Волгоградской области вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе Волгограда за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами Волгоградской области, – говорится в проекте.

Кроме того, глава региона вправе отрешить от должности руководителя администрации Волгограда в случае, если в течение месяца со дня вынесения губернатором Волгоградской области предупреждения, объявления выговора главе Волгограда в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения, объявления выговора.

Напомним, ранее в 2011 году губернатору Анатолию Бровко уже приходилось отрешать главу Волгограда Романа Гребенникова от должности, однако тогда постановление главы региона вызвало большой резонанс и привело к затяжным судебным разбирательствам. Последние, однако, не увенчались успехом для уволенного мэра.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.10.2024 17:38
Общество 30.10.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 14:43
Общество 30.10.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 13:43
Общество 30.10.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 13:09
Общество 30.10.2024 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 12:25
Общество 30.10.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 11:46
Общество 30.10.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 11:10
Общество 30.10.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 10:56
Общество 30.10.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 22:14
Общество 29.10.2024 22:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 21:37
Общество 29.10.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 20:55
Общество 29.10.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 20:14
Общество 29.10.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 19:32
Общество 29.10.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 18:10
Общество 29.10.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2024 18:05
Общество 29.10.2024 18:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
Махинации с сельхозземлями на 143 млн рублей всплыли в регионеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградка заплатит 30 тысяч компенсации за сбитого ребенкаСмотреть фотографии
17:38
К чему бы это? Волгоградцы увидели трамвай на закрытой линии СТ и не поверили глазамСмотреть фотографии
17:36
Обещанный молодежи комитет появился в волгоградском обладминеСмотреть фотографии
17:19
В России с 1 января стартует прием заявок на гранты Фонда экологических инициативСмотреть фотографии
16:37
Покупателям арбузов, избившим волгоградского бахчевода, вынесли приговорСмотреть фотографии
16:26
Бастрыкин отправил следователей в волгоградское «гетто»Смотреть фотографии
16:24
В Волжском легковушку замотало на пустой ночной магистрали: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Нашли управу: в Волгограде губернатору разрешат наказывать и отрешать мэра от должностиСмотреть фотографии
14:43
Скончался сын легендарного летчика Виктор МаресьевСмотреть фотографии
14:30
Охрип и не мог двигаться: в Волгоградской области нашли живым 70-летнего грибникаСмотреть фотографии
14:02
Пропавшего под Волгоградом 70-летнего грибника нашли живымСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области расписание поездов изменится 2 и 4 ноябряСмотреть фотографии
13:25
Пилотов рейса Волгоград-Челябинск пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
13:21
Спрос на антивирусы вырос в два разаСмотреть фотографии
13:09
Нет повода для беспокойства: Под Волгоградом начались плановые учения силовиковСмотреть фотографии
12:52
Племянник убил родного дядю ударом ножом в сердцеСмотреть фотографии
12:45
Волгоградца спасли от грабительского микрозайма, который он не бралСмотреть фотографии
12:44
«Надо было сгореть, чтобы согреться?»: второго ребенка госпитализировали из волгоградского общежития после пожараСмотреть фотографии
12:35
У волгоградца на трассе вспыхнул арендованный HAVALСмотреть фотографии
12:25
Бочаров обозначил требующие внимания вопросы здравоохранения регионаСмотреть фотографии
12:14
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»Смотреть фотографии
11:46
Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и КрасновуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млнСмотреть фотографии
11:10
Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорамиСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом обнаружили останки красноармейца-артиллеристаСмотреть фотографии
10:15
Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбораСмотреть фотографии
09:41
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:33
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибникаСмотреть фотографии
 