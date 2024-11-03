Спорт

Женский «Спартак-Волгоград» показал две разные игры в матчах с «Евразией»

Спорт 03.11.2024 11:02
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03.11.2024 11:02


Ватерполистки волгоградского «Спартака» одержали одну победу в двух домашних матчах 5-го тура чемпионата России с первоуральской «Евразией» из Свердловской области, сообщает V102.RU.
 
К противостояниям с дебютантом лиги красно-белые подошли, имея в активе четыре победы в шести встречах, располагая хорошими шансами продлить победную серию в родном бассейне на Семи ветрах. И первый поединок подопечные Александра Гайдукова начали по-хозяйски. В стартовом периоде Дарья Герзанич оформила дубль, еще по разу отправили мячи в сетку Анастасия Федотова и Татьяна Метревели. Гости ответили единственным попаданием в исполнении Натальи Воронцовой в контратаке. Во второй четверти болельщики увидели только один гол, автором которого стала Александра Богданова из уральского коллектива.
 
Следующая восьмиминутка оказалась равной — по три раза поразили ворота друг друга соперники. В заключительной четверти команды снова порадовали результативной игрой, а заброшенный мяч Воронцовой в большинстве позволил «Евразии» даже в какой-то момент сравнять. Однако в концовке все же класс красно-белых сказался, и они одержали пятую победу подряд. На этот раз со счетом 10:9.
 
А вот второй поединок, состоявшийся накануне, 2 ноября, волгоградский клуб неожиданно провалил. Первым номером действовали гости, открывшие счет — отличилась на старте Ксения Кример. Татьяна Метревели сравняла затем в большинстве, но Наталья Воронцова вернула преимущество своей команде. На какое-то время хозяйкам удалось вырвать вперед, однако первая четверть все равно осталась за более инициативными уральскими исполнительницами — 6:4. В следующей восьмиминутке «Евразия» забросила на один мяч больше, увеличив отрыв до трех голов.
После большого перерыва гости продолжили наращивать давление и владели большой инициативой, показав высокую результативность. В итоге «Евразия» сенсационно выиграла, да еще и крупно — 18:12. Красно-белым есть, о чем задуматься после столь неудачного поединка. Волгоградская команда занимает на данный момент шестое место с 16-ю заработанными очками. В следующем туре «Спартак» отправится на выезд к действующему чемпиону России — «Динамо-Уралочке» из Златоуста Челябинской области. Матчи состоятся 8 и 9 ноября.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГАУ ДО ВО «СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград» vk.com (архив)

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