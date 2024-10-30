Расследования

Племянник убил родного дядю ударом ножом в сердце

Расследования 30.10.2024 12:52
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30.10.2024 12:52


Следователи Киквидзенского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который ножом убил своего родственника. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, теперь подозреваемому за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 14 августа во время застолья между племянником и его дядей произошел конфликт. В разгаре ссоры молодой человек схватил нож и ударил им в сердце родственника, после чего скрылся с места преступления. 

Обнаружила раненого мужчину супруга, которая сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

— В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину в совершенном преступлении фигурант полностью признал, — добавила официальный представитель СУ СК по региону Наталия Рудник.

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