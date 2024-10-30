Под Волгоградом браконьер загнал до смерти трех сайгаков

К лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев приговорен житель Палласовского района Волгоградской области за незаконную добычу трех сайгаков. Как рассказали V102.RU в облкомприроды, охотник на мотоцикле гонял животных по степи, пока они не упали от бессилия. Изможденных сайгаков он связал, добил, а затем на автомобиле перевез туши с места преступления. В момент доставки их потенциальным покупателям браконьер был задержан сотрудниками полиции.
Решением Палласовского суда браконьер признан виновным в незаконной добыче особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, с назначением наказания в виде лишения свободы.
Также с браконьера взыскано 900 000 рублей в счет возмещения ущерба животному миру. Еще 100 000 рублей он должен уплатить государству за проданный сразу после совершения преступления автомобиль, на котором перевозил убитых животных.
Фото природный парк «Эльтонский» VK.com