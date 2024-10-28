Спорт

«Каустик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах Суперлиги

Спорт 28.10.2024 10:37
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28.10.2024 10:37


Волгоградским гандболистам не удается прервать «черную полосу», в которую превратилось выступление в нынешнем чемпионате.  «Каустик» накануне, 27 октября, на выезде уступил «Воронежу» со счетом 32:34 в очередном туре мужской Суперлиги. «Химики» продолжают свою неудачную серию, проиграв во всех проведенных 10 матчах в нынешнем сезоне, сообщает V102.RU.
 
Перед вчерашней игрой волгоградские болельщики ожидали, что поединок с «Воронежем» станет хорошей возможностью для команды Дмитрия Бочарникова заработать первые очки в чемпионате. Соперники волгоградцев испытывают очень серьезные финансовые проблемы и практически находятся на грани существования. Имелась вероятность, что домашний поединок с «Каустиком» вообще может стать последним для «Воронежа» перед снятием с турнира.
 
Но даже при таких  неприятностях хозяева площадки готовы были порадовать преданных болельщиков, пришедших поддержать своих гандболистов в трудную минуту с плакатами с призывами о помощи клубу. И уже с  первых минут стало понятно, что «химикам» придется сильно постараться для первой победы в Суперлиге 24-25. Счет в матче открыли воронежские спортсмены — в дебюте поединка отличился Артём Рабушко. На 4-й минуте опытный Сергей Косенков заработал пенальти, который реализовал Никита Ларин. Счет стал 3:2 в пользу «Каустика», однако далее волгоградцев начала подводить реализация.
 
Вскоре повторный бросок Ларина с семиметрового отразил голкипер хозяев Денис Палихов, придавший своим партнерам в поле дополнительной энергии ярким спасением, и за шесть следующих минут в воротах «Каустика» побывало четыре мяча подряд. Наставник гостей Дмитрий Бочарников был вынужден взять тайм-аут, который не принес должного эффекта. После возвращения в игру Денис Палихов двумя дальними попаданиями довел преимущество воронежского коллектива до пяти очков. Хозяева продолжали контролировать ситуацию, к окончанию первого тайма захватив лидерство - 17:14.
 
Старт второй половины выдался весьма результативным с обеих сторон. На 36-й минуте бывший игрок «Каустика», ныне выступающий за «Воронеж», Максим Хохлов промахнулся с пенальти, а в следующей своей комбинации гости реализовали позиционную атаку после попадания Виктора Бабкина. Преимущество хозяев сократилось до двух мячей и интрига закрутилась с новой силой. Но в дальнейшем ход противостояния показал, что мотивация воронежских исполнителей в этот вечер была сильнее желания «Каустика» обзавестись первыми очками в сезоне. «Воронеж» выглядел более качественно в атаке и надежно в обороне. Мощная дисциплина помогла хозяевам одержать итоговую хоть и непростую, но очень важную с психологической точки зрения победу в этот трудный для клуба период со счетом 34:32.
 
В итоге ситуация сложилась для «Каустика» таким образом, что дальше падать просто некуда. Ни одного заработанного балла за десять проведенных туров и последнее место в таблице справедливо будет назвать провальным промежуточным результатом. «Химики» попали в серьезную психологическую яму, из которой с каждым следующим поражением выбираться будет все сложнее. Без выхода на трансферный рынок в поисках скорейшего усиления перспективы коллектива в нынешнем сезоне выглядят весьма туманно на данный момент. В следующем матче волгоградский клуб дома примет краснодарский «СКИФ» 2 ноября.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 
 
Фото: ГК «Воронеж» vk.com  
 

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