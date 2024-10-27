Худший матч? «Ротор» проиграл аутсайдеру Первой лиги в Уфе – 0:2

Главный тренер сине-голубых Денис Бояринцев сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлой победной игрой против «КАМАЗа». Вместо Тимура Касимова и Владислава Морозова шанс проявить себя получили Даниил Камлашев и Михаил Агеев. Также с первых минут в стане гостей вышел бывший футболист «Уфы» Заурбек Плиев.
В первом тайме больше времени в атаке провели хозяева. И именно уфимцы до перерыва отметились двумя самыми опасными моментами. На 6-й минуте оборона волгоградцев в штрафной позволила Андрею Анисимову пробить головой с близкой дистанции. Тогда сине-голубым повезло и мяч пролетел в опасной близости от ворот. Кроме того, уже в конце первой половины игрок «горожан» Валерий Бочеров с левого края хлестко пробил в перекладину. Снова удача оказалась на стороне «Ротора», который в ответ практически не тревожил соперника до ухода команд в раздевалки.
В перерыве Денис Бояринцев, реагируя на непростой ход матча, заменил Камлашева и Агеева на Касимова и Морозова. Перестановки не сильно помогли гостям наладить атакующие действия после возвращения на поле. В середине второго тайма в игру также вступил Дмитрий Прищепа, пропустивший несколько туров из-за травмы. Белорусский защитник сменил Михаила Мальцева, получившего ранее желтую карточку.
Таким образом, «Ротор» остался с 22 очками и рискует потерять свое седьмое место по итогам тура. В следующем матче волгоградцы 2 ноября на выезде сыграют с красноярским «Енисеем». Начало встречи в 14-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ФК «Уфа» t.me