Спорт

Худший матч? «Ротор» проиграл аутсайдеру Первой лиги в Уфе – 0:2

Спорт 27.10.2024 16:03
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27.10.2024 16:03


Волгоградский «Ротор» сегодня, 27 октября, в 16-м туре Первой лиги на выезде проиграл «Уфе» со счетом 0:2, сообщает V102.RU. По мнению болельщиков, разочарованных исходом поединка, это был, пожалуй, один из худших матчей сине-голубых в этом сезоне.
 
Главный тренер сине-голубых Денис Бояринцев сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлой победной игрой против «КАМАЗа». Вместо Тимура Касимова и Владислава Морозова шанс проявить себя получили Даниил Камлашев и Михаил Агеев. Также с первых минут в стане гостей вышел бывший футболист «Уфы» Заурбек Плиев.
 
В первом тайме больше времени в атаке провели хозяева. И именно уфимцы до перерыва отметились двумя самыми опасными моментами. На 6-й минуте оборона волгоградцев в штрафной позволила Андрею Анисимову пробить головой с близкой дистанции. Тогда сине-голубым повезло и мяч пролетел в опасной близости от ворот. Кроме того, уже в конце первой половины игрок «горожан» Валерий Бочеров с левого края хлестко пробил в перекладину. Снова удача оказалась на стороне «Ротора», который в ответ практически не тревожил соперника до ухода команд в раздевалки.
 
В перерыве Денис Бояринцев, реагируя на непростой ход матча, заменил Камлашева и Агеева на Касимова и Морозова. Перестановки не сильно помогли гостям наладить атакующие действия после возвращения на поле. В середине второго тайма в игру также вступил Дмитрий Прищепа, пропустивший несколько туров из-за травмы. Белорусский защитник сменил Михаила Мальцева, получившего ранее желтую карточку.

Однако «Уфа» продолжала действовать первым номером и была вознаграждена за более инициативный футбол в конце поединка. На 86-й минуте Владислав Ложкин совершил прорыв по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где Андрей Анисимов, переиграв оборону, хладнокровно «расстрелял» ворота Никиты Чагрова и вывел свою команду вперед. При этом вскоре башкирский коллектив удвоил преимущество и окончательно лишил сине-голубых шансов отыграться. Хозяева организовали быструю контратаку, которую результативно завершил Владислав Ложкин. В итоге «Уфа», занимающая 17-ю позицию, уверенно выиграла со счетом 2:0.

Сегодняшнее поражение волгоградского клуба вызвало возмущение болельщиков, и не только окончательным счетом, но и отсутствием атакующей игры или, хотя бы, борьбы на достойном уровне. Нелицеприятные отзывы фанаты оставляют в соцсетях, не понимая, что произошло с командой в столице Башкортостана.
 
Таким образом, «Ротор» остался с 22 очками и рискует потерять свое седьмое место по итогам тура. В следующем матче волгоградцы 2 ноября на выезде сыграют с красноярским «Енисеем». Начало встречи в 14-00 ч.  
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ФК «Уфа» t.me
 
 

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