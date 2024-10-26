Спорт

В торговом центре Волгограда выясняли отношения лучшие борцы области

Спорт 26.10.2024 16:52
0
26.10.2024 16:52


В Волгограде накануне, 25 октября, состоялся финальный этап фестиваля спортивной борьбы в нескольких дисциплинах, сообщает V102.RU.
 
Турнир начался с поздравительного обращения от президента Федерации спортивной борьбы России и олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили в адрес Федерации спортивной борьбы Волгоградской области, которое зачитал ведущий Алексей Жариков.  Федерация отмечает свое 15-летие в этом году. В честь юбилея и был организован спортивный праздник.

В общей сложности в рамках турнира прошел 21 бой по греко-римской борьбе, вольной борьбе, грэпплингу и панкратиону в нескольких весовых и возрастных категориях. Каждый из поединков был максимально интригующим и событийным. Спортсмены показали хорошую технику боя и проявили характер на пути к победе. Наставники спортсменов в ходе противостояний не могли справиться с эмоциями и активно спорили из-за  некоторых судейских решений не в пользу их подопечных.

Особенно интересными для зрителей, собравшихся в большом количестве в этот вечер в одном из торгово-развлекательных комплексов города, оказались схватки в панкратионе между лучшими представителями Волгоградской области. В этой дисциплине болельщики наблюдали шесть боев. Триумфаторами фестиваля стали Багомед Муртазалиев (весовая категория 62 кг, клуб «Самбо34»), Александр Фомин (66 кг, «Эра»), Диана Белоглядова из клуба «Легион», обыгравшая также соперницу из «Легиона» Екатерину Грудянову в весе 60 кг.
 
Кроме того, чемпионство завоевали Бояр Сандов (69 кг, «Придонье топ Тим») и Абдулматин Займудинов (77 кг, «Юниверсал файтерс»). В заключительном бою дня в категории 77 кг состоялась главная битва между Станиславом Кривцовым, выполнившим норматив КМС на недавнем «Кубке Александра Невского» в Санкт-Петербурге,  из «Самбо34» и Андреем Климовым, призером Всероссийских соревнований по панкратиону, который представляет клуб «Казачок». Каждый из спортсменов имел хорошие шансы на успех. После равного начала Кривцов захватил инициативу и провел несколько технических приемов, принесших ему итоговую трудовую викторию с общим счетом 17:11.

Всем победителям фестиваля были вручены заслуженные чемпионские пояса и золотые медали. Проигравшие также не остались без наград — они обзавелись серебряными медалями и кубками. В торжественной церемонии награждения принимали участие почетные гости турнира, среди которых оказались президент Федерации спортивной борьбы Волгоградской области Магомед-Расул Халадаев, чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Геннадий Овдин, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров и старший тренер сборной России по смешанным единоборствам ММА и наставник волгоградской спортсменки Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев. Кроме того, руководители спортивных федераций Волгоградской области и тренеры бойцов были отмечены грамотами с благодарностью за вклад в развитие спортивной борьбы на территории нашего региона c подписью Михаила Мамиашвили.
 
Президент Федерации панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области Иван Селянкин в ходе соревнований дал комментарий корреспонденту сайта V102.RU и рассказал более детально о прошедшем фестивале.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить Волгоградскую областную организацию «Динамо» со столетним юбилеем. Желаю им дальнейшего успеха и сотрудничества с Федерацией спортивной борьбы и панкратиона в частности. Мы сердечно поздравляем все руководство «Динамо». Что касается  сегодняшнего турнира, который направлен на развитие спортивной борьбы и всех ее видов, то он прошел на хорошем уровне. Есть, конечно, свои недочеты. Такие события не часто у нас проходят, но  надеемся, что в дальнейшем чаще будем устраивать подобные фестивали и соревнования, — подчеркнул руководитель.
 
Кроме того, Иван Селянкин  рассказал про прошедшие турниры и поделился планами на ближайшее будущее.
- Панкратион в нашем регионе активно развивается третий год. За это время пять человек выполнили разряд КМС. Павел Надворный финишировал вторым на первенстве России. Сейчас он уехал на сборы, которые оплачивает Федерация панкратиона России. Плюс два спортсмена заняли третьи места на чемпионате страны - Расул Гардашов и Заур Абдулаев из клуба «Самбо34». Также на недавнем «Кубке Александра Невского» в Северной столице с участием 458 участников из 24 регионов России Дмитрий Сумачев провел четыре поединка, три из которых выиграл, выполнив разряд КМС и завоевав серебро. Этим же достижением отметился и Станислав Кривцов, победивший дважды в общей сложности.  На его счету бронза Всероссийских соревнований в Питере. Рамазан Мирзаев также замкнул тройку призеров. Вся троица представляет клуб «Самбо34». А Давуд Узумгаджиев из «Спарты» забрал серебро. Если подытоживать, то Волгоградская область завоевала четыре медали на «Кубке Невского»  Параллельно с соревнованиями в Питере у нас прошел Кубок Волгоградской области. Здесь собираются не менее 10 команд и от 150 до 200 бойцов стабильно. Чемпионом стала команда «Юниверсал файтерс». Серебро досталось клубу «Казачок» из Быково. Тройку замкнули представители «Самбо34». Следующий турнир в Волгограде пройдет в ноябре в Доме офицеров, в зале ЦСКА. Он будет посвящен десантному братству, моим коллегам и товарищам. Плюс поедем на турнир в Уфу. А с 8 по 10 ноября Волгоградская область впервые будет участвовать в чемпионате России по пляжной борьбе в Москве, -  заявил Селянкин.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото автора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.10.2024 13:48
Спорт 26.10.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2024 09:24
Спорт 26.10.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2024 07:04
Спорт 26.10.2024 07:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2024 17:37
Спорт 24.10.2024 17:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2024 15:21
Спорт 23.10.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2024 10:07
Спорт 22.10.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2024 08:35
Спорт 22.10.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2024 10:44
Спорт 21.10.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2024 07:52
Спорт 21.10.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2024 08:15
Спорт 20.10.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 20:01
Спорт 19.10.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 15:31
Спорт 19.10.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 13:59
Спорт 19.10.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2024 12:51
Спорт 19.10.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2024 21:43
Спорт 18.10.2024 21:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В центре Волгограда столкнулись автобус и троллейбусСмотреть фотографии
17:45
Пострадавших в страшном ДТП под Волгоградом доставили в больницу №15Смотреть фотографии
16:52
В торговом центре Волгограда выясняли отношения лучшие борцы областиСмотреть фотографии
15:49
СК: водители разбившихся под Волгоградом автомобилей не имели правСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
В ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семья из Ростовской областиСмотреть фотографии
14:58
«Терпи, солдат»: в Волгограде малыш застрял пальцем в горшкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Волгограде столкнулись маршрутка №3с и Haval: есть пострадавшаяСмотреть фотографии
14:27
Двое погибших, восемь раненых: в ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семьяСмотреть фотографии
13:48
Волгоградский боксер Сусленков в Москве победил немца ХаммераСмотреть фотографии
12:57
Пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:33
Особый противопожарный режим отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом перевернулась машина с двумя подросткамиСмотреть фотографии
11:44
Мрак и страх: гудящее подземелье сняли на видео жители ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Бастрыкин отреагировал на устроенную узбеками разборку в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде в сгоревшем заброшенном доме нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:48
В Елани наезд на пешехода с пакетами попал на видеоСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО контрактника Геннадия КарпухинаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде открыли стелу Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
09:24
«Драться в Волгограде – это честь»: боксер Максим Бабанин сразится дома с африканцемСмотреть фотографии
09:01
Пьяный житель Волгоградской области напал на судебного приставаСмотреть фотографии
08:41
Волгоградец присвоил себе кусок муниципальной землиСмотреть фотографии
08:16
Треш-блогерша плюнула в скульптуру волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
07:54
Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшекСмотреть фотографии
07:04
В РФС откликнулись на критику поля на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:30
Врачи провели уникальную операцию волгоградке с циррозом печениСмотреть фотографии
20:54
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась в ВолгоградСмотреть фотографии
20:27
Магнитные бури? Три подряд ДТП испортили вечер волгоградских автолюбителейСмотреть фотографии
20:04
«Полюби работу – и не будешь работать ни дня». Топовый фотограф Денис Богомолов в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Волгограде половина жителей Тулака осталась без светаСмотреть фотографии
18:37
На Мамаевом кургане развернут 200-метровое Знамя ПобедыСмотреть фотографии
 