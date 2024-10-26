В торговом центре Волгограда выясняли отношения лучшие борцы области





В Волгограде накануне, 25 октября, состоялся финальный этап фестиваля спортивной борьбы в нескольких дисциплинах, сообщает V102.RU.





- Пользуясь случаем, хочу поздравить Волгоградскую областную организацию «Динамо» со столетним юбилеем. Желаю им дальнейшего успеха и сотрудничества с Федерацией спортивной борьбы и панкратиона в частности. Мы сердечно поздравляем все руководство «Динамо». Что касается сегодняшнего турнира, который направлен на развитие спортивной борьбы и всех ее видов, то он прошел на хорошем уровне. Есть, конечно, свои недочеты. Такие события не часто у нас проходят, но надеемся, что в дальнейшем чаще будем устраивать подобные фестивали и соревнования, — подчеркнул руководитель.

Турнир начался с поздравительного обращения от президента Федерации спортивной борьбы России и олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили в адрес Федерации спортивной борьбы Волгоградской области, которое зачитал ведущий Алексей Жариков. Федерация отмечает свое 15-летие в этом году. В честь юбилея и был организован спортивный праздник.В общей сложности в рамках турнира прошел 21 бой по греко-римской борьбе, вольной борьбе, грэпплингу и панкратиону в нескольких весовых и возрастных категориях. Каждый из поединков был максимально интригующим и событийным. Спортсмены показали хорошую технику боя и проявили характер на пути к победе. Наставники спортсменов в ходе противостояний не могли справиться с эмоциями и активно спорили из-за некоторых судейских решений не в пользу их подопечных.Особенно интересными для зрителей, собравшихся в большом количестве в этот вечер в одном из торгово-развлекательных комплексов города, оказались схватки в панкратионе между лучшими представителями Волгоградской области. В этой дисциплине болельщики наблюдали шесть боев. Триумфаторами фестиваля стали Багомед Муртазалиев (весовая категория 62 кг, клуб «Самбо34»), Александр Фомин (66 кг, «Эра»), Диана Белоглядова из клуба «Легион», обыгравшая также соперницу из «Легиона» Екатерину Грудянову в весе 60 кг.Кроме того, чемпионство завоевали Бояр Сандов (69 кг, «Придонье топ Тим») и Абдулматин Займудинов (77 кг, «Юниверсал файтерс»). В заключительном бою дня в категории 77 кг состоялась главная битва между Станиславом Кривцовым, выполнившим норматив КМС на недавнем «Кубке Александра Невского» в Санкт-Петербурге, из «Самбо34» и Андреем Климовым, призером Всероссийских соревнований по панкратиону, который представляет клуб «Казачок». Каждый из спортсменов имел хорошие шансы на успех. После равного начала Кривцов захватил инициативу и провел несколько технических приемов, принесших ему итоговую трудовую викторию с общим счетом 17:11.Всем победителям фестиваля были вручены заслуженные чемпионские пояса и золотые медали. Проигравшие также не остались без наград — они обзавелись серебряными медалями и кубками. В торжественной церемонии награждения принимали участие почетные гости турнира, среди которых оказались президент Федерации спортивной борьбы Волгоградской области Магомед-Расул Халадаев, чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Геннадий Овдин, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров и старший тренер сборной России по смешанным единоборствам ММА и наставник волгоградской спортсменки Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев. Кроме того, руководители спортивных федераций Волгоградской области и тренеры бойцов были отмечены грамотами с благодарностью за вклад в развитие спортивной борьбы на территории нашего региона c подписью Михаила Мамиашвили.Президент Федерации панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области Иван Селянкин в ходе соревнований дал комментарий корреспонденту сайта V102.RU и рассказал более детально о прошедшем фестивале.Кроме того, Иван Селянкин рассказал про прошедшие турниры и поделился планами на ближайшее будущее., - заявил Селянкин.