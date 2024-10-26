Бастрыкин отреагировал на устроенную узбеками разборку в школе под Волгоградом

Расследования 26.10.2024 11:39
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26.10.2024 11:39
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в соцсетях распространилось видео, как в школе №3 Средней Ахтубы подростки азиатской внешности издеваются над 13-летней школьницей. Парень зажимает ученицу в углу, а его подруга снимает все на видео. При этом школьницу обвиняют в том, что она якобы писала «матные слова».
Подписчики утверждают, что парень и девушка, которые проникли в школу и сняли происходящее на видео, не являются учениками этого учебного заведения. А администрация школы не реагирует на происходящее. При этом подростки-узбеки сами распространяют видео в своих чатах.
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка. Председатель Следственного комитета России и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.Видео Я люблю Волжский t.me
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