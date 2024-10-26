Расследования

Треш-блогерша плюнула в скульптуру волгоградской Родины-матери

Расследования 26.10.2024 08:16
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26.10.2024 08:16


Жительница Орла задержана за осквернение символов воинской славы России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное СУ СК по Орловской области, женщина на одной из платформ осуществила онлайн-видеотрансляцию в сети «Интернет» и  публично осквернила символ воинской славы России - изображение скульптуры «Родина-Мать зовёт!». Также она оскорбляла людей по национальному признаку.
Поручение возбудить дело в отношении жительница Орловской области дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.  
По месту ее жительства проведён обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации. Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Назначены судебные экспертизы. В суд следователем запланировано направление ходатайства об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Известно, что задержанная – треш-блогерша «Голубка», она же Вера Егоренкова. Она известна тем, что в своих прямых эфирах может исполнить шокирующие и неприличные задания за деньги. Особенно она не подбирает выражений в отношении одной из национальностей. Также она замечена в распространении порнографии.
Как утверждают подписчики, помогает Егоренковой вести стримы некий куратор из Киева. Женщину проверят и эту возможную связь.
Напомним, как сообщало V102.RU, за осквернение волгоградского монумента на Мамаевом кургане уже двое человек выслушали приговор. Блогер Алена Агафонова, которая сняла видео с эффектом щекотания груди Родины-матери,  получила 10 месяцев принудительных работ. Житель Башкирии Расул Ахияретдинов, требовавший прикрыть статую, был признан виновным  по делу о реабилитации нацизма и получил год исправительных работ.

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