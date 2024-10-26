Треш-блогерша плюнула в скульптуру волгоградской Родины-матери





Жительница Орла задержана за осквернение символов воинской славы России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное СУ СК по Орловской области, женщина на одной из платформ осуществила онлайн-видеотрансляцию в сети «Интернет» и публично осквернила символ воинской славы России - изображение скульптуры «Родина-Мать зовёт!». Также она оскорбляла людей по национальному признаку. Жительница Орла задержана за осквернение символов воинской славы России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное СУ СК по Орловской области, женщина на одной из платформ осуществила онлайн-видеотрансляцию в сети «Интернет» и публично осквернила символ воинской славы России - изображение скульптуры «Родина-Мать зовёт!». Также она оскорбляла людей по национальному признаку.

Поручение возбудить дело в отношении жительница Орловской области дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.По месту ее жительства проведён обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации. Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Назначены судебные экспертизы. В суд следователем запланировано направление ходатайства об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.Известно, что задержанная – треш-блогерша «Голубка», она же Вера Егоренкова. Она известна тем, что в своих прямых эфирах может исполнить шокирующие и неприличные задания за деньги. Особенно она не подбирает выражений в отношении одной из национальностей. Также она замечена в распространении порнографии.Как утверждают подписчики, помогает Егоренковой вести стримы некий куратор из Киева. Женщину проверят и эту возможную связь.Напомним, как сообщало V102.RU, за осквернение волгоградского монумента на Мамаевом кургане уже двое человек выслушали приговор. Блогер Алена Агафонова, которая сняла видео с эффектом щекотания груди Родины-матери, получила 10 месяцев принудительных работ. Житель Башкирии Расул Ахияретдинов, требовавший прикрыть статую, был признан виновным по делу о реабилитации нацизма и получил год исправительных работ.