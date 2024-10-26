Треш-блогерша плюнула в скульптуру волгоградской Родины-матери

По месту ее жительства проведён обыск, в ходе которого изъяты носители компьютерной информации. Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Назначены судебные экспертизы. В суд следователем запланировано направление ходатайства об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Известно, что задержанная – треш-блогерша «Голубка», она же Вера Егоренкова. Она известна тем, что в своих прямых эфирах может исполнить шокирующие и неприличные задания за деньги. Особенно она не подбирает выражений в отношении одной из национальностей. Также она замечена в распространении порнографии.
Как утверждают подписчики, помогает Егоренковой вести стримы некий куратор из Киева. Женщину проверят и эту возможную связь.
Напомним, как сообщало V102.RU, за осквернение волгоградского монумента на Мамаевом кургане уже двое человек выслушали приговор. Блогер Алена Агафонова, которая сняла видео с эффектом щекотания груди Родины-матери, получила 10 месяцев принудительных работ. Житель Башкирии Расул Ахияретдинов, требовавший прикрыть статую, был признан виновным по делу о реабилитации нацизма и получил год исправительных работ.