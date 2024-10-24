Расследования 24.10.2024 11:49
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24.10.2024 11:49
Сегодня, 24 октября, в городе Новоаннинский Волгоградской области похоронят 21-летнего местного жителя, погибшего на СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард», Владимир Сухов не дожил 16 дней до своего 22-летия, не успев создать свою семью.
Владимир отправился на СВО в мае 2023 года, заключив контракт с Минобороны РФ. До этого он учился в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже на ветеринара. В зоне СВО служил в должности стрелка и в звании ефрейтора.
Погиб Владимир 14 октября в ходе выполнения боевой задачи.
Простятся с героем в Новоаннинском – в последний путь его проводят с воинскими почестями, а отпевание состоится в хуторе Березовка-1.
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