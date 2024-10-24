Погода 24 октября – в день, когда отмечается день памяти апостола Филиппа и который зовется в народе Филипповой канителью, предрекла мягкую зиму в Волгоградской области, но в то же время тяжелый год. Как сообщает V102.RU, наши предки подмечали, что, если в этот день утром идет снег, то зима будет суровой и морозной. Но, как известно, в регионе снег еще и не выпал и в ближайшее время его и не обещают.