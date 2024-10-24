Расследования 24.10.2024 10:25
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24.10.2024 10:25
Погода 24 октября – в день, когда отмечается день памяти апостола Филиппа и который зовется в народе Филипповой канителью, предрекла мягкую зиму в Волгоградской области, но в то же время тяжелый год. Как сообщает V102.RU, наши предки подмечали, что, если в этот день утром идет снег, то зима будет суровой и морозной. Но, как известно, в регионе снег еще и не выпал и в ближайшее время его и не обещают.
А вот, если к празднику Филиппова канитель не закончился листопад, то год будет тяжелым. В Волгоградской области до окончания листопада тоже еще далеко.
Если опускается туман – надо ждать оттепель. А северный ветер предрекает холода. Сегодня, к слову, в Волгоградской области дуют западные и северо-западные ветры.
Если луна в этот день прячется за тусклой дымкой и сухие листья не опали с деревьев, то будет снегопад.
Жители сельской местности могут обратить внимание и на другие приметы. Если курица залезла на насест, то скоро могут ударить морозы. Причем, чем выше она забралась от земли, тем сильнее будут холода.
Если на Филиппову канитель выглянула ясная луна – быть морозу. А, если селяне увидят, как мыши и кроты запасают много корма, то зима будет злой.
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