



Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении двух 18-летних местных жителей и их 19-летнего сообщника, которые избили и ограбили мужчину, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 30 ноября прошлого года на улице Нарвской. Тогда трое молодых людей напали со спины на мужчину и отобрали у него деньги и пакет с едой. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения.

После жестокой расправы молодые люди похитили у потерпевшего 7 800 рублей, а также забрали пакет с продуктами, после чего скрылись с места преступления.

– Приговором все трое признаны виновными в совершении преступления, им назначены следующие наказания: Соловьеву – 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Рузиеву – 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Вострикову – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, – рассказали в пресс-службе районного суда.